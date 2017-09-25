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- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

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До Мінська прибув російський спецназ

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Опубліковано - 25.09.2017 22:25 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

До Мінська прибув російський спецназ
До Мінська прибув російський спецназ
Підрозділ окремого з’єднання спеціального призначення Повітряно-десантних військ Росії в понеділок прибув до Мінська для участі в спільному двосторонньому тактико-спеціальному навчанні.

Про це повідомила прес-служба Міноборони Росії.

"Під час навчання, яке проходитиме на одному з полігонів Збройних сил Республіки Білорусь, між собою будуть взаємодіяти підрозділи з’єднань спеціального призначення ПДВ Росії і сил спеціальних операцій ЗС РБ", - сказано в повідомленні.

Підготовка до навчання, згідно з інформацією, буде здійснюватися з 25 вересня по 8 жовтня.

Як повідомлялося раніше, з 14 вересня по 20 вересня на териорії Білорусі і РФ відбувалися широкомасштабні навчання військ цих країн "Захід-2017". За висновками західних експертів, у вишколі взяли участь більше 100 тисяч особового складу обох країн. Росія це заперечує.

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