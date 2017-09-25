До Мінська прибув російський спецназ

Про це повідомила прес-служба Міноборони Росії."Під час навчання, яке проходитиме на одному з полігонів Збройних сил Республіки Білорусь, між собою будуть взаємодіяти підрозділи з’єднань спеціального призначення ПДВ Росії і сил спеціальних операцій ЗС РБ", - сказано в повідомленні.Підготовка до навчання, згідно з інформацією, буде здійснюватися з 25 вересня по 8 жовтня.Як повідомлялося раніше, з 14 вересня по 20 вересня на териорії Білорусі і РФ відбувалися широкомасштабні навчання військ цих країн "Захід-2017". За висновками західних експертів, у вишколі взяли участь більше 100 тисяч особового складу обох країн. Росія це заперечує.