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Чи знаєте Ви, що:
- Українські дерев`яні церкви були збудовані у символічній формі кораблів та звернуті зі Сходу на Захід. Історично, українські церкви були побудовані з центральним нефом та двома боковими проходами. Це розділення споруди на три частини відповідає трьом догмам, або Божої Священної триєдності: духу, душі, та тілу людини. Багаточислені куполи та шпилі позначають щогли кораблю, а хрести на кожному вістрі розмежовують де бути вітрилам.

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Ситуація на фронті: окупанти вночі майже не стріляли...

Війна з Росією (АТО) 107 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 25.09.2017 23:17 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: окупанти вночі майже не стріляли...
Ситуація на фронті: окупанти вночі майже не стріляли...
Від початку сьогоднішньої доби у районі проведення АТО активність противника була мінімальною. З опівночі російсько-окупаційні угруповання тричі відкривали вогонь по наших позиціях, застосовуючи, здебільшого, гранатомети різних видів.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Так, на Донецькому напрямку вдень окупанти били з автоматичних та протитанкових гранатометів по Авдіївській промзоні. Також під вогонь зі стрілецької зброї потрапили наші опорні пункти у районі Майорська.

На Приморському напрямку найманці застосовували гранатомети по укріпленнях сил АТО біля Новотроїцького.

Під час кожного обстрілу українські військові відкривали симетричний вогонь по противнику.

Ввечері і вночі у районі проведення АТО знову було не спокійно. Російсько-окупаційні угруповання не припиняли обстріли наших позицій на усіх напрямках, проте минулої доби ворог не застосовував мінометів та іншого важкого озброєння.

Так, найбільша активність бойовиків була на Приморському напрямку. Наприкінці доби загарбники двічі з гранатометів і великокаліберних кулеметів били по укріпленнях української армії поблизу Водяного та Гнутового.

На Донецькому напрямку з цієї ж зброї окупанти двічі відкривали вогонь на підступах до Світлодарська. А у районі Авдіївки та шахти Бутівка працювали ворожі великокаліберні кулемети.

За уточненими даними, на Луганському напрямку близько 17 години бойовики розпочали обстріл з гранатомету і стрілецької зброї опорного пункту сил АТО біля Новозванівки. Наші військові жорстко відповіли ворогу.

На жаль, у результаті цього протистояння отримав поранення один український захисник. Постраждалого одразу було госпіталізовано. Зараз стан його здоров’я – задовільний.

Крім того, на цьому ж напрямку бойовики застосовували гранатомети неподалік Кримського, Донця і Валуйського.

Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир’я.

Під час 18 обстрілів, коли виникала загроза життю наших військових, сили АТО відривали вогонь у відповідь.

Унаслідок бойових дій двоє українських бійців отримали поранення. Втрати ворога уточнюються.



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