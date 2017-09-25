Ситуація на фронті: окупанти вночі майже не стріляли...

Про це повідомив прес-центр АТО.Так, на Донецькому напрямку вдень окупанти били з автоматичних та протитанкових гранатометів по Авдіївській промзоні. Також під вогонь зі стрілецької зброї потрапили наші опорні пункти у районі Майорська.На Приморському напрямку найманці застосовували гранатомети по укріпленнях сил АТО біля Новотроїцького.Під час кожного обстрілу українські військові відкривали симетричний вогонь по противнику.Ввечері і вночі у районі проведення АТО знову було не спокійно. Російсько-окупаційні угруповання не припиняли обстріли наших позицій на усіх напрямках, проте минулої доби ворог не застосовував мінометів та іншого важкого озброєння.Так, найбільша активність бойовиків була на Приморському напрямку. Наприкінці доби загарбники двічі з гранатометів і великокаліберних кулеметів били по укріпленнях української армії поблизу Водяного та Гнутового.На Донецькому напрямку з цієї ж зброї окупанти двічі відкривали вогонь на підступах до Світлодарська. А у районі Авдіївки та шахти Бутівка працювали ворожі великокаліберні кулемети.За уточненими даними, на Луганському напрямку близько 17 години бойовики розпочали обстріл з гранатомету і стрілецької зброї опорного пункту сил АТО біля Новозванівки. Наші військові жорстко відповіли ворогу.На жаль, у результаті цього протистояння отримав поранення один український захисник. Постраждалого одразу було госпіталізовано. Зараз стан його здоров’я – задовільний.Крім того, на цьому ж напрямку бойовики застосовували гранатомети неподалік Кримського, Донця і Валуйського.Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир’я.Під час 18 обстрілів, коли виникала загроза життю наших військових, сили АТО відривали вогонь у відповідь.Унаслідок бойових дій двоє українських бійців отримали поранення. Втрати ворога уточнюються.