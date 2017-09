В Україні необхідність у добровольцях та революціях відпаде, коли політики заслужать довіру народу

Майдан 2004 рік

Про це у коментарі для "Голосу Америки" заявив Майкл Карпентер, колишній помічник заступника глави Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, а нині директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті.Раніше Карпентер відзначив, що напівавтономні правоохоронні та військові підрозділи, сформовані на основі добровольчих батальйонів, є симптомом корупції в Україні та привласнення функцій влади групами, які не входять до урядових структур, і не є обраними.На прохання "Голосу Америки" Карпентер уточнив, що він мав на увазі."Україна настільки натерпілась від значної корупції та шкідливого впливу олігархів на політичне життя, починаючи з 1991-го року, що її громадяни тяжіють "брати закон до своїх рук" (taking matters into their own hands - мовою оригіналу прим. ГА). Добровольчі батальйони - це природний вияв цього факту; так само, як і феномен Майдану", - відзначив Карпентер."Моя головна думка у тому, що українцям потрібні кращі інструменти впливу на політику, окрім збройних формувань та революцій. Якщо українські громадяни зможуть розраховувати на те, що обрані політики служитимуть інтересам громадян, меншою буде необхідність у добровольчих батальйонах, чи революційних рухах", - підкреслив Карпентер.