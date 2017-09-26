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- Київ був найбільшим містом Європи у ХІ сторіччі, в п’ятдесят разів більшим за Лондон, в десять – за Париж. Досяг свого розквіту за Ярослава Мудрого (1010-1054 н.е.), який поріднився з королівськими родинами Франції, Норвегії, Румунії та Польщі. Німецький церковний діяч XІ століття єпископ із Саксонії Титмар Мерзебурзький у своїй «Хроніці» у 1012 - 1018 роках, характеризує Київ як «велике місто, у якому більш 400 церков, 8 ринків, незліченна кількість жителів». На початку ХІ століття теперішня столиця України мала 50 тисяч населення. Для порівняння, у Лондоні на той час мешкало 20 тисяч жителів. Німецький хроніст XІ століття Адам Бременський називав Київ «суперником костянтинопільського скіпетра, найчарівнішої прикраси Греції».

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В Україні необхідність у добровольцях та революціях відпаде, коли політики заслужать довіру народу

Політика 115 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 26.09.2017 11:07 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Майдан 2004 рік
Майдан 2004 рік
За час незалежності України її громадяни настільки натерпілися від корупції та олігархів, що стали схильними брати закон в свої руки.

Про це у коментарі для "Голосу Америки" заявив Майкл Карпентер, колишній помічник заступника глави Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, а нині директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті.

Раніше Карпентер відзначив, що напівавтономні правоохоронні та військові підрозділи, сформовані на основі добровольчих батальйонів, є симптомом корупції в Україні та привласнення функцій влади групами, які не входять до урядових структур, і не є обраними.

На прохання "Голосу Америки" Карпентер уточнив, що він мав на увазі.

"Україна настільки натерпілась від значної корупції та шкідливого впливу олігархів на політичне життя, починаючи з 1991-го року, що її громадяни тяжіють "брати закон до своїх рук" (taking matters into their own hands - мовою оригіналу прим. ГА). Добровольчі батальйони - це природний вияв цього факту; так само, як і феномен Майдану", - відзначив Карпентер.

"Моя головна думка у тому, що українцям потрібні кращі інструменти впливу на політику, окрім збройних формувань та революцій. Якщо українські громадяни зможуть розраховувати на те, що обрані політики служитимуть інтересам громадян, меншою буде необхідність у добровольчих батальйонах, чи революційних рухах", - підкреслив Карпентер.

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