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- першою Українською конституцією вважається документ «Пакти і Конституція прав і вольностей запорозького війська», складений гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році. Історики мають різні думки щодо того, чи був цей документ Конституцією у сучасному розумінні цього слова або прогресивним твором, який випередив свій час, адже перші Конституції в Європі і США з’явилися лише за сімдесят років потому. Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася вона на чужині та її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обгрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

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У Кремлі вважають, що агресія і війна проти України - це щось дрібне і буденне...

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Опубліковано - 26.09.2017 15:33 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

У Кремлі вважають, що агресія і війна проти України - це щось дрібне і буденне...
У Кремлі вважають, що агресія і війна проти України - це щось дрібне і буденне...
У МЗС РФ заявили, що в Україні “нічого такого не відбувається”, аби поставляти її ЗСУ американську зброю.

Про це на прес-конференції в Москві заявив директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС РФ Міхаіл Ульянов.

"Нічого такого не відбувається в Україні зараз, що б диктувало хоч найменшу необхідність таких небезпечних кроків", - сказав він.

За словами дипломата, таке рішення буде однозначною спробою США "підлити масла в вогонь", щоб підвищити рівень протистояння і напруженості.

"Я думаю, що навіть в американській адміністрації багато хто розуміє, чому досі такі поставки не здійснювалися. Якщо політика США зміниться в цьому напрямку, то, звичайно, може з’явитись загроза серйозного загострення ситуації", - заявив він.

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