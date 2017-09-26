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- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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Чергова партія артилерійських катерів поповнила ВМФ України

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Опубліковано - 26.09.2017 17:32 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Чергова партія артилерійських катерів поповнила ВМФ України
Чергова партія артилерійських катерів поповнила ВМФ України
Два нових броньованих артилерійських катери «Гюрза-М» прибули до Одеси.

Про це в вівторок, 26 вересня, повідомляє прес-служба Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Після випробувань їх включать до бойового складу флоту, таким чином ВМС ЗСУ матимуть шість катерів.

"Надходження нових катерів — це реальний крок до відновлення бойового потенціалу флоту. Дуже задоволені, що «Кузня на Рибальському» поставляє продукцію у встановлені терміни та швидко враховує зауваження, які виникають в ході випробувань", — повідомив командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Ігор Воронченко.

За його словами, командирами трьох катерів є лейтенанти — випускники цього року.

Воронченко зазначив, що важливими завданнями українських ВМС є розбудова інфраструктури базування флоту, у тому числі на Азовському морі, та формування тактичних груп для захисту морського узбережжя.

Зараз для потреб флоту будуються катери й іншого типу. Завершується технічне проектування ракетного катеру, після чого планується перейти до його будівництва.


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