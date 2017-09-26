Чергова партія артилерійських катерів поповнила ВМФ України

Про це в вівторок, 26 вересня, повідомляє прес-служба Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.Після випробувань їх включать до бойового складу флоту, таким чином ВМС ЗСУ матимуть шість катерів."Надходження нових катерів — це реальний крок до відновлення бойового потенціалу флоту. Дуже задоволені, що «Кузня на Рибальському» поставляє продукцію у встановлені терміни та швидко враховує зауваження, які виникають в ході випробувань", — повідомив командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Ігор Воронченко.За його словами, командирами трьох катерів є лейтенанти — випускники цього року.Воронченко зазначив, що важливими завданнями українських ВМС є розбудова інфраструктури базування флоту, у тому числі на Азовському морі, та формування тактичних груп для захисту морського узбережжя.Зараз для потреб флоту будуються катери й іншого типу. Завершується технічне проектування ракетного катеру, після чого планується перейти до його будівництва.