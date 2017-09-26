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Гройсман не бачить підстав для падіння гривні

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Опубліковано - 26.09.2017 20:37 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Гройсман не бачить підстав для падіння гривні
Гройсман не бачить підстав для падіння гривні
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що закладений у проекті державного бюджету на 2018 рік курс долара на рівні 29,3 гривень є технічною цифрою і насправді навряд чи відбудеться таке падіння національної валюти.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю Укрінформу.

“Це (курс долара в 29,3 гривень - ред.) суто технічна цифра, такі розрахунки нам надав Національний банк України. Але я наразі не бачу об’єктивних підстав, щоб на кінець наступного року долар так виріс”, - зазначив глава уряду.

Водночас Гройсман наголосив, що курс валют залежить від темпів реформ та економічного зростання.

За його словами, якщо парламент ухвалить “десяток-півтора необхідних законів”, це дозволить пришвидшити розвиток економіки та забезпечити стабільність.

“Тому говорити про те, що долар буде під 30 гривень, зараз немає підстав”, - підкреслив Гройсман.

Як повідомлялося раніше, 15 вересня Кабінет міністрів на засіданні схвалив проект закону про державний бюджет на 2018 рік та вніс документ до парламенту. 18 вересня текст законопроекту був оприлюднений на сайті Верховної Ради.

У проекті бюджету-2018 передбачено доходи в сумі 877 млрд грн, видатки в 948 млрд грн і показник дефіциту в 77,9 млрд грн, або в 2,4% ВВП.

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