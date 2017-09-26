Ситуація на фронті не зазнала змін

Про це повідомляє прес-центр АТО.Так, на Донецькому напрямку бойовики зранку відкривали вогонь з протитанкового гранатомету по українських укріпленнях поблизу шахти Бутівка. А близько 15.00 ворог майже годину бив з гранатомету і стрілецької зброї по наших захисниках на підступах до Авдіївки.На Приморському напрямку противник застосовував озброєння БМП, декілька видів гранатометів та стрілецьку зброю поблизу Водяного.Під час двох обстрілів з боку окупантів бійці АТО відкривали вогонь на ураження.З опівночі втрат серед наших військовослужбовців немає.Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка й надалі залишалась напруженою, проте контрольованою українською армією.Після 18 години проросійські бойовики активізували обстріли наших позицій на Приморському і Донецькому напрямках.Так, ввечері ворог застосовував великокаліберний кулемет на підступах до Авдіївки та Майорська. А під гранатометний вогонь противника потрапили наші опорні пункти біля Жованки та шахти Бутівка.На Приморському напрямку загарбники з великокаліберних кулеметів били по захисниках Водяного і Талаківки. А близько 21 години найманці випустили 5 мін калібру 82 міліметри поблизу Лебединського.Також ввечері, вкотре цинічно демонструючи зневагу як до мирних домовленостей, так і до цивільного населення регіону, бойовики обстріляли з мінометів калібру 82 міліметри будинки мешканців Мар’їнки. На щастя, постраждалих серед місцевих немає.Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 13 разів порушили перемир’я.У відповідь військовослужбовці сил АТО 11 разів відкривали вогонь.Втрат серед наших захисників немає.