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- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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Ситуація на фронті не зазнала змін

Війна з Росією (АТО) 117 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 26.09.2017 21:55 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті не зазнала змін
Ситуація на фронті не зазнала змін
Від початку сьогоднішньої доби у районі проведення АТО російсько-окупаційні угруповання тричі обстрілювали наші позиції.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Так, на Донецькому напрямку бойовики зранку відкривали вогонь з протитанкового гранатомету по українських укріпленнях поблизу шахти Бутівка. А близько 15.00 ворог майже годину бив з гранатомету і стрілецької зброї по наших захисниках на підступах до Авдіївки.

На Приморському напрямку противник застосовував озброєння БМП, декілька видів гранатометів та стрілецьку зброю поблизу Водяного.

Під час двох обстрілів з боку окупантів бійці АТО відкривали вогонь на ураження.

З опівночі втрат серед наших військовослужбовців немає.

Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка й надалі залишалась напруженою, проте контрольованою українською армією.

Після 18 години проросійські бойовики активізували обстріли наших позицій на Приморському і Донецькому напрямках.

Так, ввечері ворог застосовував великокаліберний кулемет на підступах до Авдіївки та Майорська. А під гранатометний вогонь противника потрапили наші опорні пункти біля Жованки та шахти Бутівка.

На Приморському напрямку загарбники з великокаліберних кулеметів били по захисниках Водяного і Талаківки. А близько 21 години найманці випустили 5 мін калібру 82 міліметри поблизу Лебединського.

Також ввечері, вкотре цинічно демонструючи зневагу як до мирних домовленостей, так і до цивільного населення регіону, бойовики обстріляли з мінометів калібру 82 міліметри будинки мешканців Мар’їнки. На щастя, постраждалих серед місцевих немає.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 13 разів порушили перемир’я.

У відповідь військовослужбовці сил АТО 11 разів відкривали вогонь.

Втрат серед наших захисників немає.



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