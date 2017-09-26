Ситуація на фронті не зазнала змін
Про це повідомляє прес-центр АТО.
Так, на Донецькому напрямку бойовики зранку відкривали вогонь з протитанкового гранатомету по українських укріпленнях поблизу шахти Бутівка. А близько 15.00 ворог майже годину бив з гранатомету і стрілецької зброї по наших захисниках на підступах до Авдіївки.
На Приморському напрямку противник застосовував озброєння БМП, декілька видів гранатометів та стрілецьку зброю поблизу Водяного.
Під час двох обстрілів з боку окупантів бійці АТО відкривали вогонь на ураження.
З опівночі втрат серед наших військовослужбовців немає.
Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка й надалі залишалась напруженою, проте контрольованою українською армією.
Після 18 години проросійські бойовики активізували обстріли наших позицій на Приморському і Донецькому напрямках.
Так, ввечері ворог застосовував великокаліберний кулемет на підступах до Авдіївки та Майорська. А під гранатометний вогонь противника потрапили наші опорні пункти біля Жованки та шахти Бутівка.
На Приморському напрямку загарбники з великокаліберних кулеметів били по захисниках Водяного і Талаківки. А близько 21 години найманці випустили 5 мін калібру 82 міліметри поблизу Лебединського.
Також ввечері, вкотре цинічно демонструючи зневагу як до мирних домовленостей, так і до цивільного населення регіону, бойовики обстріляли з мінометів калібру 82 міліметри будинки мешканців Мар’їнки. На щастя, постраждалих серед місцевих немає.
Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 13 разів порушили перемир’я.
У відповідь військовослужбовці сил АТО 11 разів відкривали вогонь.
Втрат серед наших захисників немає.