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27 вересня 2017, середа

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- найдовший духовий музичний інструмент в світі - це трембіта, — конічна дерев’яна труба без бокових отворів. ЇЇ довжина може досягати чотирьох метрів. Діапазон трембіти — дві з половиною октави. Її звуки чутно більш ніж за десять кілометрів. Цей традиційний для жителів українських Карпат інструмент і досі використовується. Трембітарі сповіщають горян про важливі події. Якщо Ви включите до програми своєї подорожі один з фестивалів краю, то обов’язково познайомитеся з незвичайним інструментом.

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Підірвали черговий арсенал ЗСУ

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Опубліковано - 27.09.2017 00:12 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Підірвали черговий арсенал ЗСУ
Підірвали черговий арсенал ЗСУ
У Калинівці Вінницької області вибухають артилерійські склади.

Про це Українській правді повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Близько 22:00 на лінію 102 надійшов дзвінок про те, що чути вибухи. В подальшому встановлено, що рвуться артилерійські снаряди на території військової частини. Наразі правоохоронці спільно з рятувальниками евакуюють жителів сіл Павлівка, Калинівка та Сальник", - зазначив він.

Поліція забезпечує охорону майна місцевих мешканців від мародерів.

За словами Тракала, т.в. голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін відрядив на місце події свого заступника Олександра Фацевича.

Окрім того, розпочав роботу ситцаційний центр Віннницької облполіції для евакуації людей із зони можливого ураження.

Вїзди до Вінницької області трасою м-21 Вінниця-Житомир-Могилів-Подільський перекрито.

За даними УП, вибухає 48-й арсенал Міноборони України (в/ч А-1119).

У Калинцівці мешкає 19 тисяч людей, у Павлівці -1,5 тисячі, у Сальнику - 1,2 тисячі.

Як відомо, 26-27 вересня на території Вінниці та прикордонних районів області проходять антитерористичні навчання.



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