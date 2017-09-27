Підірвали черговий арсенал ЗСУ
Про це Українській правді повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.
"Близько 22:00 на лінію 102 надійшов дзвінок про те, що чути вибухи. В подальшому встановлено, що рвуться артилерійські снаряди на території військової частини. Наразі правоохоронці спільно з рятувальниками евакуюють жителів сіл Павлівка, Калинівка та Сальник", - зазначив він.
Поліція забезпечує охорону майна місцевих мешканців від мародерів.
За словами Тракала, т.в. голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін відрядив на місце події свого заступника Олександра Фацевича.
Окрім того, розпочав роботу ситцаційний центр Віннницької облполіції для евакуації людей із зони можливого ураження.
Вїзди до Вінницької області трасою м-21 Вінниця-Житомир-Могилів-Подільський перекрито.
За даними УП, вибухає 48-й арсенал Міноборони України (в/ч А-1119).
У Калинцівці мешкає 19 тисяч людей, у Павлівці -1,5 тисячі, у Сальнику - 1,2 тисячі.
Як відомо, 26-27 вересня на території Вінниці та прикордонних районів області проходять антитерористичні навчання.