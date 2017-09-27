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Підрив арсеналу ЗСУ. Інтенсивність вибухів зменшується

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Опубліковано - 27.09.2017 10:55 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Підрив арсеналу ЗСУ. Інтенсивність вибухів зменшується
Підрив арсеналу ЗСУ. Інтенсивність вибухів зменшується
Станом на 10 годин евакуйовано понад 30 000 чоловік. За оперативною інформацією травмовано 2 особи яких госпіталізовано до медичних закладів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Заходи з евакуації населення продовжуються. Для перевезення евакуйованого населення залучено 50 автобусів, 10 карет швидкої медичної допомоги та психологи ДСНС.

Підрозділами ДСНС ліквідовано загоряння 4 житлових будинків, що виникло внаслідок влучання боєприпасів.

Наразі закрито руху всіх видів транспорту, утому числі:

- автотранспорту на автодорозі Житомир – Могилів – Подільський;

- залізничного транспорту на перегоні Сосенка – Калинівка Південно-Західної залізниці;

- повітряного транспорту в радіусі 50 кілометрів від м. Калинівка.

Відключено лінії електропередач Калинівка-УкрФлора та Калинівка-Лаврівка. Відключено газопостачання с. Дорожнє, с. Медвідка, с. Лаврівка.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації всього залучено 691 чоловік та 149 одиниць техніки. Від ДСНС — 195 чоловік та 49 одиниць техніки, у тому числі 1 літак АН-32П, від Національної поліції 270 чоловік та 60 одиниць техніки, Нацгвардія - 136 чоловік та 20 одиниць техніки, від Мінстераства оборони України — 30 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки, у тому числі 2 пожежних танки, від ПАТ «Укрзалізниця» 3 пожежних потяга. Крім того, від Міністерства охорони здоров’я працює 30 медиків та 10 автомобілів швидкої допомоги.

До місця події направлено 20 піротехнічних розрахунків ДСНС чисельністю 98 чоловік та 48 одиниць техніки. Приведено в готовність 30 пожежних розрахунків чисельністю 150 чоловік.

Як повідомлялося раніше, 26 вересня близько 22:00 надійшла інформація про вибухи боєприпасів на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу м. Калинівка.

Вночі здійснено оповіщення жителів м. Калинівка та населених пунктів в 10-кілометровій зоні (Павлівка, Медвідка, Дорожне, Сальнік, Стрижавка. За заявками мешканців додатково здійснено відселення з с. Іванів та Лісова-Лисіївка Калинівського району).

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