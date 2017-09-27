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Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети

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Опубліковано - 27.09.2017 12:35 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Пускова установка ракетного комплексу РС-12М “Тополь-М”
Пускова установка ракетного комплексу РС-12М “Тополь-М”
У Москві повідомили про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Вона була запущена в Астраханській області і влучила в ціль у Казахстані.

Російське міністерство оборони повідомило про випробувальний запуск ракетними військами армії РФ у вівторок, 26 вересня, міжконтинентальної балістичної ракети РС-12М "Тополь". Як стверджують у Москві, випробування було проведене в Астраханській області, навчальна бойова частина ракети із заданою точністю вразила умовну ціль на полігоні "Сари-Шаган" у Казахстані.

У російському оборонному відомстві зазначили, що метою запуску було випробування переспективного бойового оснащення міжконтинентальних бойових ракет, повідомляє агентство "Інтерфакс".

Тим часом у Сибіру 26 вересня розпочалися навчання підрозділів ракетних військ стратегічного призначення російської армії, які оснащені ракетними комплексами "Ярс", передає агенція "Інтерфакс-АВН". У них беруть участь понад чотири тисячі військовослужбовців і близько 400 одиниць техніки.

Нагадаємо, нещодавно Росія спільно з Білоруссю провела військові навчання "Захід-2017", які викликали різку критику в країнах-членах НАТО.

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