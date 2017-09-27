Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети

Пускова установка ракетного комплексу РС-12М “Тополь-М”
Російське міністерство оборони повідомило про випробувальний запуск ракетними військами армії РФ у вівторок, 26 вересня, міжконтинентальної балістичної ракети РС-12М "Тополь". Як стверджують у Москві, випробування було проведене в Астраханській області, навчальна бойова частина ракети із заданою точністю вразила умовну ціль на полігоні "Сари-Шаган" у Казахстані.
У російському оборонному відомстві зазначили, що метою запуску було випробування переспективного бойового оснащення міжконтинентальних бойових ракет, повідомляє агентство "Інтерфакс".
Тим часом у Сибіру 26 вересня розпочалися навчання підрозділів ракетних військ стратегічного призначення російської армії, які оснащені ракетними комплексами "Ярс", передає агенція "Інтерфакс-АВН". У них беруть участь понад чотири тисячі військовослужбовців і близько 400 одиниць техніки.
Нагадаємо, нещодавно Росія спільно з Білоруссю провела військові навчання "Захід-2017", які викликали різку критику в країнах-членах НАТО.