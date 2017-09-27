Підрив арсеналу ЗСУ. ГПУ розслідує кримінальну справу за статтею «Диверсія»
Про це повідомило Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.
На території військової частини у м. Калинівка Вінницької області 26.09.2017 близько 21 год. 46 хв. стався вибух з подальшою детонацією боєприпасів, які знаходилися в сховищах та майданчиках відкритого зберігання.
За вказаним фактом військовою прокуратурою Центрального регіону України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 113 КК України (диверсія). Здійснення досудового розслідування у даному провадженні доручено слідчому відділу Управління Служби безпеки України у Вінницькій області.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснює група прокурорів військової прокуратури Центрального регіону України.
Під керівництвом військового прокурора Центрального регіону України організовані та проводяться невідкладні слідчі дії та першочергові заходи направлені на розкриття злочину. Відпрацьовуються 4 основні слідчі версії вчинення кримінального правопорушення.
Генеральною прокуратурою України взято на контроль стан досудового розслідування вказаного кримінального провадження.