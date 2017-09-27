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Голова штабів США генерал Данфорд пояснив чому Україні потрібна зброя США

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Опубліковано - 27.09.2017 18:47 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Джозеф Данфорд
Голова Об’єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Джозеф Данфорд
Рішення про надання летальної оборонної допомоги Україні зараз знаходиться в Білому домі, повідомив Голова Об’єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Джозеф Данфорд на слуханнях в Сенаті. Він, однак, не назвав строків прийняття остаточного рішення Білим домом.

"​Міністерство оборони США та Державний департамент офіційно рекомендували надати летальну зброю Україні", - відзначив сенатор Роджер Вікер під час слухань, звернувшись до генерала Данфорда за обґрунтуванням такої рекомендації.

"На мою думку, з військової точки зору, Україні потрібні додаткові можливості для захисту свого суверенітету", - заявив генерал Данфорд.

Він підкреслив, що у 2016 році США "навчали їх (українські) батальйони і в 2017 році додатково проводили навчання, ... надавали медичні поставки, пристрої нічного бачення, контр-мінометні радари та інші речі". "Але ми вважаємо, що здатність зупиняти броньовані машини є надзвичайно важливою для їх власного захисту. Ми розглядаємо це як військову прогалину, що існує. Якщо цю прогалину заповнити, це збільшить здатність українців захистити себе", - зазначив генерал.

Сенатор Роджер Вікер закликав адміністрацію зробити крок вперед у цьому напрямку.

Сенатор також наголосив на необхідності посилити можливості американської бази в Італії з огляду на гібридну війну, яку провадить Росія.

"Ми прагнемо зробити цю базу більш конкурентною, - відповів генерал, окресливши плани з посилення військових можливостей на рівні "нижчим за війну", щоб сили, підготовані для звичайної війни могли ефективно діяти в теперішній ситуації. "Росіяни дуже успішно інтегрували інформаційні та кібер- операції, політичний вплив, економічний тиск та інформаційні дії", - сказав генерал.

"Росіяни, китайці та інші провадять ворожі дії на рівні, що є нижчим за відкритий конфлікт. Вони інтегрували свій уряд, щоб це зробити. Я вважаю, нам потрібно посилити свої можливості в цій сфері, - зазначив Данфорд. - З військової точки зору, це включає електронні, кібер та інформаційні можливості. Звичайно, політичні та економічні важелі – поза впливом Міністерства оборони США, однак нам потрібно більш активно це інтегрувати", - підкреслив Данфорд.

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