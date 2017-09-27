Голова штабів США генерал Данфорд пояснив чому Україні потрібна зброя США

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Джозеф Данфорд

"​Міністерство оборони США та Державний департамент офіційно рекомендували надати летальну зброю Україні", - відзначив сенатор Роджер Вікер під час слухань, звернувшись до генерала Данфорда за обґрунтуванням такої рекомендації."На мою думку, з військової точки зору, Україні потрібні додаткові можливості для захисту свого суверенітету", - заявив генерал Данфорд.Він підкреслив, що у 2016 році США "навчали їх (українські) батальйони і в 2017 році додатково проводили навчання, ... надавали медичні поставки, пристрої нічного бачення, контр-мінометні радари та інші речі". "Але ми вважаємо, що здатність зупиняти броньовані машини є надзвичайно важливою для їх власного захисту. Ми розглядаємо це як військову прогалину, що існує. Якщо цю прогалину заповнити, це збільшить здатність українців захистити себе", - зазначив генерал.Сенатор Роджер Вікер закликав адміністрацію зробити крок вперед у цьому напрямку.Сенатор також наголосив на необхідності посилити можливості американської бази в Італії з огляду на гібридну війну, яку провадить Росія."Ми прагнемо зробити цю базу більш конкурентною, - відповів генерал, окресливши плани з посилення військових можливостей на рівні "нижчим за війну", щоб сили, підготовані для звичайної війни могли ефективно діяти в теперішній ситуації. "Росіяни дуже успішно інтегрували інформаційні та кібер- операції, політичний вплив, економічний тиск та інформаційні дії", - сказав генерал."Росіяни, китайці та інші провадять ворожі дії на рівні, що є нижчим за відкритий конфлікт. Вони інтегрували свій уряд, щоб це зробити. Я вважаю, нам потрібно посилити свої можливості в цій сфері, - зазначив Данфорд. - З військової точки зору, це включає електронні, кібер та інформаційні можливості. Звичайно, політичні та економічні важелі – поза впливом Міністерства оборони США, однак нам потрібно більш активно це інтегрувати", - підкреслив Данфорд.