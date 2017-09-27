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- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

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Підрив арсеналу ЗСУ. Детонація боєприпасів припинилася

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Опубліковано - 27.09.2017 23:23 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Підрив арсеналу ЗСУ. Детонація боєприпасів припинилася
Підрив арсеналу ЗСУ. Детонація боєприпасів припинилася
Пожежу майже ліквідовано. Розпочинається розмінування території арсеналу.

Про це повідомляє Управління зв’язків з громадськістю ЗС України

За повідомленням Оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Калинівці, починаючи з 19.00 на військовому арсеналі Озброєння Збройних Сил України не пролунало жодного вибуху. Поодинокі осередки вогню, що періодично виникають на території об’єкту одразу гасяться пожежними танками.

Водночас, заходи з ліквідації наслідків події тривають, ведеться знешкодження вибухонебезпечних предметів, працюють групи розмінування.

Понад 700 військовослужбовців Збройних Сил України залучені до ліквідації наслідків цієї події.

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