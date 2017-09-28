Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

28 вересня 2017, четвер

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта в YouTube Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Диверсії у Калинівці могла сприяти некомпетентність охорони?

Світ навколо нас 77 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 28.09.2017 12:14 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Диверсії у Калинівці могла сприяти некомпетентність охорони?
Диверсії у Калинівці могла сприяти некомпетентність охорони?
Міжнародні оглядачі вважають, що вибухи на армійських складах на Вінничині могли бути диверсією, але відзначають, що диверсантам могла зіграти на руку і некомпетентність української сторони.

Ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області. Постраждали щонайменше дві особи, горіло 4 будинки. Із зони ризику евакуйовано вже понад 30 тисяч людей.

Ряд коментаторів на Заході вважають, що вибухи можуть бути саботажем.

"Це вже 4-а надзвичайна подія на армійських складах за 2017-й рік, тепер на Вінничині. Забагато для збігу - мабуть саботаж", - твітує Алекс Кокчаров, аналітик британської дослідницької компанії IHS Markit.

"Вибухи на одному із найбільших складів зброї в Україні. Ще один випадок кремлівського тероризму, як і минулого разу?", - задає питання Джуліан Ропке, політичний редактор німецького видання BILD.

"Ви пригадайте, що Владімір Путін сказав три тижні тому, після інформації про готовність США надати Україні зброю. Ось і маєте", - також нагадав Ропке.

Як відомо, президент Росії раніше заявив, що у випадку озброєння України, сепаратисти можуть "відправити зброю до інших зон конфлікту, де вона зашкодить тим, хто створює для них проблеми".

Натомість інші вказують, що хоча диверсія є найбільш імовірним сценарієм, говорити про це із впевненістю можна буде лише після розслідування.

"Служба безпеки України назвала вибух на складі зброї у Калинівці "саботажем". Це можливо. Але можливо і те, що інцидент відбувся через незадовільні умови зберігання", - твітує Крістофер Міллер, журналіст "Радіо Свобода" в Україні.

"Чи більше зброя використовується, тим більше з нею інцидентів. Я не виключаю саботаж, але потрібне прискіпливе розслідування", - додав журналіст.

"А може отримаємо сценарій за якого некомпетентність спростила саботаж?", - твітує Александр Кларксон, викладач Королівського коледжу у Лондоні.

На даний момент, як повідомляє Генеральна прокуратура України, слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу Збройних сил України в Калинівці Вінницька області. Конкретні версії слідства у повідомленні Генпрокуратури не перераховуються.

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  Коментарі
До теми:
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Світ навколо нас»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Знаєте, що таке малорос? Ні? Паршивець, просто кажучи, ні те ні се. Він, бачите, собі з походження — українець, з виховання — руський, з переконань — неук у всьому, що торкається рідного народу, по вдачі — боягуз, себелюб, раб. От це — малорос.”
Володимир Винниченко

 
Відпочинок на схилах Дніпра
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже







 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.