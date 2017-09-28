Диверсії у Калинівці могла сприяти некомпетентність охорони?

Ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області. Постраждали щонайменше дві особи, горіло 4 будинки. Із зони ризику евакуйовано вже понад 30 тисяч людей.Ряд коментаторів на Заході вважають, що вибухи можуть бути саботажем."Це вже 4-а надзвичайна подія на армійських складах за 2017-й рік, тепер на Вінничині. Забагато для збігу - мабуть саботаж", - твітує Алекс Кокчаров, аналітик британської дослідницької компанії IHS Markit."Вибухи на одному із найбільших складів зброї в Україні. Ще один випадок кремлівського тероризму, як і минулого разу?", - задає питання Джуліан Ропке, політичний редактор німецького видання BILD."Ви пригадайте, що Владімір Путін сказав три тижні тому, після інформації про готовність США надати Україні зброю. Ось і маєте", - також нагадав Ропке.Як відомо, президент Росії раніше заявив, що у випадку озброєння України, сепаратисти можуть "відправити зброю до інших зон конфлікту, де вона зашкодить тим, хто створює для них проблеми".Натомість інші вказують, що хоча диверсія є найбільш імовірним сценарієм, говорити про це із впевненістю можна буде лише після розслідування."Служба безпеки України назвала вибух на складі зброї у Калинівці "саботажем". Це можливо. Але можливо і те, що інцидент відбувся через незадовільні умови зберігання", - твітує Крістофер Міллер, журналіст "Радіо Свобода" в Україні."Чи більше зброя використовується, тим більше з нею інцидентів. Я не виключаю саботаж, але потрібне прискіпливе розслідування", - додав журналіст."А може отримаємо сценарій за якого некомпетентність спростила саботаж?", - твітує Александр Кларксон, викладач Королівського коледжу у Лондоні.На даний момент, якГенеральна прокуратура України, слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу Збройних сил України в Калинівці Вінницька області. Конкретні версії слідства у повідомленні Генпрокуратури не перераховуються.