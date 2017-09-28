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Окупаційні війська нарощують озброєння

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Опубліковано - 28.09.2017 13:15 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Окупаційні війська нарощують озброєння
Окупаційні війська нарощують озброєння
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі на 25% збільшення випадків порушення вогню, а також велику кількість готового до бою озброєння в так званій “ЛНР”.

Про це розповів під час брифінгу у Києві перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.

Він зауважив, що спостерігачі зафіксували 2469 випадків порушень вздовж усієї лінії зіткнення, що на 25%, ніж минулого тижня.

"Мінські домовленості порушуються повсякчас. 90% порушень режиму припинення вогню відбувається у вихідні дні. Застосовуються міномети, автомати та великокаліберна зброя", - сказав Хуг.

Представник ОБСЄ додав, що збільшилась кількість жертв серед мирного населення.

"Ми підтверджуємо поранення чоловіка в районі так званого "ДНР", що сталося 27 вересня. Крім того, за останній місяць в районі проведення АТО було 388 жертв серед мирного населення, 68 з яких – загиблі", - сказав він.

Хуг наголосив, що збільшилась кількість жертв серед дітей у віці від 9 до 16 років.

"У більшості випадків це хлопчики, які отримують травми від мін та не вибухлих боєприпасів. Це свідчить про те, що сторонами не було проведене обіцяне розмінування чи хоча б маркування замінованої території", - пояснив він.

Також представник місії зазначив, що загострення ситуація можливе в будь-який момент. Адже техніка та озброєння не були відведені з жодного боку. Більше того, беспілотники ОБСЄ зафіксували велику кількість готового до бою озброєння на території, підконтрольній так званій "ЛНР".

"В селищі Мирному наші БПЛА зафіксували 30 танків, 7 самохідних гаубиць, 6 буксировочних гаубиць, 9 мінометів, 56 бойових машин піхоти, 6 вантажівок зі встановленими на них зенітними установками, 14 бронетранспортерів, 3 бойові машини та інше озброєння", - розповів Хуг.

Він додав, що це не є місцем зберігання техніки, а бойовики навмисне стягують озброєння до цього місця. В кількісному стані це цілий батальйон.

Також Хуг розповів, що велика кількість озброєння є і поблизу Шимшинівки, підконтрольній бойовикам.

"Наші дрони зафіксували там 19 танків, 17 БТРів із зенітними установками, 3 самохідні гаубиці та іншу техніку. Вся вона знаходиться в справному стані, готова до зіткнення з противником у будь-який момент. Хотів би зауважити, що це всього в 5 кілометрах їзди від лінії відведення, та в 30 кілометрах – від лінії розмежування", - сказів він.

Хуг наголосив, що "пекельний вогонь" може спалахнути в будь-який момент, оскільки озброєння знаходиться напоготові з обох боків.

Раніше повідомлялося, що представники місії ОБСЄ зафіксували збільшення кількості випадків порушення вогню на район Ясинуватої, Авдіївки, Донецького аеропорту та поблизу Маріуполя.

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