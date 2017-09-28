Порошенко обговорив з Меркель ситуацію з виконанням Мінських домовленостей

Про це повідомила прес-служба Президента України.Петро Порошенко привітав Федерального канцлера Ангелу Меркель з перемогою її політичної сили на парламентських виборах, які відбулися в Німеччині 24 вересня. «Від цієї перемоги залежить стабільність всієї Європи», – відзначив Президент. Петро Порошенко побажав Ангелі Меркель успішного завершення коаліційних переговорів.Співрозмовники також обмінялися думками щодо розвитку ситуації на Донбасі та стану імплементації Мінських домовленостей.Зокрема, було скоординовано підходи щодо реалізації ініціативи з розгортання миротворчої операції ООН на території окупованої частини Донбасу та неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону.Президент Порошенко наголосив на необхідності негайних кроків для недопущення виконання так званого «вироку» проти одного з лідерів кримських татар - Ілмі Умерова, а також консолідації міжнародної підтримки для прискорення вирішення питання звільнення всіх українських заручників з російського полону.