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Порошенко обговорив з Меркель ситуацію з виконанням Мінських домовленостей

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Опубліковано - 28.09.2017 20:11 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Порошенко обговорив з Меркель ситуацію з виконанням Мінських домовленостей
Порошенко обговорив з Меркель ситуацію з виконанням Мінських домовленостей
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомила прес-служба Президента України.

Петро Порошенко привітав Федерального канцлера Ангелу Меркель з перемогою її політичної сили на парламентських виборах, які відбулися в Німеччині 24 вересня. «Від цієї перемоги залежить стабільність всієї Європи», – відзначив Президент. Петро Порошенко побажав Ангелі Меркель успішного завершення коаліційних переговорів.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо розвитку ситуації на Донбасі та стану імплементації Мінських домовленостей.

Зокрема, було скоординовано підходи щодо реалізації ініціативи з розгортання миротворчої операції ООН на території окупованої частини Донбасу та неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону.

Президент Порошенко наголосив на необхідності негайних кроків для недопущення виконання так званого «вироку» проти одного з лідерів кримських татар - Ілмі Умерова, а також консолідації міжнародної підтримки для прискорення вирішення питання звільнення всіх українських заручників з російського полону.

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