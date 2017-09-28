Порошенко обговорив з Меркель ситуацію з виконанням Мінських домовленостей
Про це повідомила прес-служба Президента України.
Петро Порошенко привітав Федерального канцлера Ангелу Меркель з перемогою її політичної сили на парламентських виборах, які відбулися в Німеччині 24 вересня. «Від цієї перемоги залежить стабільність всієї Європи», – відзначив Президент. Петро Порошенко побажав Ангелі Меркель успішного завершення коаліційних переговорів.
Співрозмовники також обмінялися думками щодо розвитку ситуації на Донбасі та стану імплементації Мінських домовленостей.
Зокрема, було скоординовано підходи щодо реалізації ініціативи з розгортання миротворчої операції ООН на території окупованої частини Донбасу та неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону.
Президент Порошенко наголосив на необхідності негайних кроків для недопущення виконання так званого «вироку» проти одного з лідерів кримських татар - Ілмі Умерова, а також консолідації міжнародної підтримки для прискорення вирішення питання звільнення всіх українських заручників з російського полону.