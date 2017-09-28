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Ситуація на фронті: активність російських окупантів дещо зменшилася

Війна з Росією (АТО) 17 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 28.09.2017 22:51 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: активність російських окупантів дещо зменшилася
Ситуація на фронті: активність російських окупантів дещо зменшилася
Від початку доби у районі проведення АТО кількість обстрілів українських позицій з боку незаконних збройних формувань не була значною. Водночас, ворог й надалі не припиняв застосовувати міномети та наражати на небезпеку цивільне населення.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Так, зранку бойовики спочатку випустили понад 20 мін калібру 82 міліметри та били з великокаліберного кулемету по наших позиціях неподалік Мар’їнки. А згодом, обстріляли з 82-міліметового міномету ще й будинки мирних мешканців цього селища. Про наслідки руйнувань і постраждалих інформація уточнюється.

На Донецькому напрямку вночі з гранатометів і стрілецької зброї противник вів вогонь на підступах до Авдіївки, а великокаліберні кулемети застосовував неподалік Пісків.

На Луганському напрямку автоматичні гранатомети і стрілецька зброя проросійських найманців майже 40 хвилин працювали по наших опорних пунктах біля Кримського.

Загалом, від опівночі, російсько-окупаційні угруповання 4 рази порушили перемир’я.

Наші бійці вогнем у відповідь двічі примусили ворога дотримуватися режиму тиші.

Унаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає.

Наприкінці минулої доби інтенсивність обстрілів наших позицій з боку російсько-окупаційних угруповань дещо зменшилась. Після 18 години противник не застосовував міномети та інше важке озброєння, проте повного дотримання режиму тиші не було.

Так, ввечері проросійські найманці й надалі продовжували обстрілювати захисників Авдіївки. Щоправда, тепер використовуючи лише стрілецьку зброю. Крім того, на Донецькому напрямку ворожі гранатомети різних видів працювали поблизу Пісків, а великокаліберні кулемети – на підступах до Невельського.

На Приморському напрямку вночі окупанти обстріляли сили АТО у районі Широкиного та Талаківки.

На Луганському напрямку ввечері під гранатометний вогонь противника потрапили наші опорні пункти у районі Лобачевого та Станиці Луганської. А факти використання бойовиками стрілецької зброї зафіксовані біля Кримського.

Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир’я.

Українські військові 9 разів вогнем у відповідь примушували ворога дотримуватись режиму тиші.

Унаслідок бойових дій втрат серед наших захисників немає.



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