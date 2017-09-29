Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

29 вересня 2017, п`ятниця

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта в YouTube Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- гетьман Петро Дорошенко останні двадцять років свого довгого й бурхливого життя прожив у почесному засланні в Росії. Був Вятським воєводою. Отримав від російського царя в маленькому містечку Яропольче (Волоколамський повіт поблизу Москви) помістя - 1000 дворів і пенсію в 1000 карбованців. Там же він і помер 9 листопада 1698 року, де і був похований. Був тричі одружений, мав двох дочок і трьох синів. Його правнучкою, по лінії останнього шлюбу з Агафією Єропкиною, була .... дружина Олександра Пушкіна – Наталя Гончарова...

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Калинівка не вплине на рішення США щодо зброї Україні

Світ навколо нас 61 перегляд Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 29.09.2017 12:31 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Калинівка не вплине на рішення США щодо зброї Україні
Калинівка не вплине на рішення США щодо зброї Україні
Рішення США про надання Україні летальної зброї не залежатиме від вибухів на складі боєприпасів у Вінницькій області - про це заявив спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів з вирішення конфлікту в Україні Курт Волкер.

"Ми не знаємо всіх обставин. Багато зацікавлених у вибухах, але також є значна вірогідність того, що це був нещасний випадок", - сказав пан Волкер "Голосу Америки".

"Думаю, що рішення США про надання зброї ухвалюватиметься, виходячи з цілей США у цьому питанні", - додав він.

Влітку Курт Волкер заявляв, що Вашингтон активно розглядає можливість надіслати Києву зброю для допомоги у боротьбі з проросійськими бойовиками.

Внаслідок пожежі на арсеналі міноборони у Калинівці Вінницької області, яка спалахнула вночі проти середи, згоріли 34 тони боєприпасів, повідомив в ефірі телеканалу "1+1" радник президента Юрій Бірюков.

За його словами, знищені танкові снаряди та застарілі ракетні боєприпаси.

Він також наголосив, що командир військової частини у Калинівці почав працювати на початку літа, а попереднього звільнили за халатне ставлення до служби.

Напередодні секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що за ситуацію у Калинівці повинні відповідати найвищі посадовці, включно з керівництвом Генштабу.

В уряді у четвер повідомили, що контролюють ситуацію у районі інциденту.

Із тих районів евакуювали понад 30 тисяч людей, але в Кабміні зазначили, що жителі військового містечка та довколишніх сіл в районі Калинівки вже почали повертатися до своїх домівок.

Внаслідок інциденту постраждали принаймні двоє людей.

Хто винен?

За словами Олександра Турчинова, на українських арсеналах є багато порушень, усунути які мали ще після пожежі біля містечка Сватове у 2015 році.

"Ми продемонстрували, що не здатні захистити наші стратегічні арсенали. І тому постає питання щодо якості захисту нашої країни, і поки у нас не будуть відповідати найвищі посадовці, ті які не виконують якісно свої функції, ми будемо постійно рахувати наші втрати і збитки", - сказав він.

"Були ухвалені рішення, були дані доручення, на превеликий жаль, більшість із них не було виконано, і ми маємо такі наслідки. І за невиконання цих доручень треба відповідати, конкретно відповідати і посадами, і скажімо в правовому полі", - додав секретар РНБО.

Це, за його словами, стосується, зокрема, керівництва Генерального штабу.

Керівник Генштабу, головнокомандувач Збройних сил Віктор Муженко у відповідь заявив, що звинуватити його в бездіяльності через пожежу та вибухи не вдасться.

"Призначити крайніх не вийде. Для управління Збройними силами вибудована чітка вертикаль з Верховним Головнокомандувачем на чолі", - написав він на Facebook.

"Ворог нагадав, що йде війна. Головним об’єктом його атаки є Збройні сили як основна опора національної безпеки України. Відразу з’явилися ті, які прагнуть розхитати боєготовність та цілісність Збройних сил. Їх завдання співпадає з ворожим", - наголосив пан Муженко.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій переконаний, що на складі поблизу Калинівки вчинили диверсію: "Я впевнений, що це спланована робота агресора, в тому числі і в середині нашої країни".

При цьому він наголосив, що це "не знімає відповідальності з тих, хто не надав необхідного забезпечення, необхідної охорони складам українських боєприпасів".

Військова прокуратура розслідує вибухи на складах за статтею про диверсію.

Водночас головний військовий прокурор Анатолій Матіос зазначив, що у день вибухів на складі у Калинівці не було зафіксовано диверсійних груп та безпілотних літальних апаратів.

Він додав, що на момент початку вибухів на базі було недостатньо охорони, а також не працювала пожежна сигналізація.

У ДСНС повідомили, що погасили вогонь в сімох спорудах, що виник внаслідок влучання боєприпасів.

Кілька сіл залишаються без електро- та газопостачання.
Над ліквідацією наслідків інциденту працюють більше 2 тисяч рятувальників.

Раніше цього року сталася пожежа із подальшими вибухами на найбільшому в Україні військовому арсеналі в Балаклії Харківської області.

Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  Коментарі
До теми:
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Світ навколо нас»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Там, де закінчується здоров'я, там, де закінчуються гроші, там, де закінчується здоровий людський розум, - там всюди починається християнство ”
Генріх Гейне

 
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже







 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.