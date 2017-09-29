Калинівка не вплине на рішення США щодо зброї Україні

"Ми не знаємо всіх обставин. Багато зацікавлених у вибухах, але також є значна вірогідність того, що це був нещасний випадок", - сказав пан Волкер "Голосу Америки"."Думаю, що рішення США про надання зброї ухвалюватиметься, виходячи з цілей США у цьому питанні", - додав він.Влітку Курт Волкер заявляв, що Вашингтон активно розглядає можливість надіслати Києву зброю для допомоги у боротьбі з проросійськими бойовиками.Внаслідок пожежі на арсеналі міноборони у Калинівці Вінницької області, яка спалахнула вночі проти середи, згоріли 34 тони боєприпасів, повідомив в ефірі телеканалу "1+1" радник президента Юрій Бірюков.За його словами, знищені танкові снаряди та застарілі ракетні боєприпаси.Він також наголосив, що командир військової частини у Калинівці почав працювати на початку літа, а попереднього звільнили за халатне ставлення до служби.Напередодні секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що за ситуацію у Калинівці повинні відповідати найвищі посадовці, включно з керівництвом Генштабу.В уряді у четвер повідомили, що контролюють ситуацію у районі інциденту.Із тих районів евакуювали понад 30 тисяч людей, але в Кабміні зазначили, що жителі військового містечка та довколишніх сіл в районі Калинівки вже почали повертатися до своїх домівок.Внаслідок інциденту постраждали принаймні двоє людей.За словами Олександра Турчинова, на українських арсеналах є багато порушень, усунути які мали ще після пожежі біля містечка Сватове у 2015 році."Ми продемонстрували, що не здатні захистити наші стратегічні арсенали. І тому постає питання щодо якості захисту нашої країни, і поки у нас не будуть відповідати найвищі посадовці, ті які не виконують якісно свої функції, ми будемо постійно рахувати наші втрати і збитки", - сказав він."Були ухвалені рішення, були дані доручення, на превеликий жаль, більшість із них не було виконано, і ми маємо такі наслідки. І за невиконання цих доручень треба відповідати, конкретно відповідати і посадами, і скажімо в правовому полі", - додав секретар РНБО.Це, за його словами, стосується, зокрема, керівництва Генерального штабу.Керівник Генштабу, головнокомандувач Збройних сил Віктор Муженко у відповідь заявив, що звинуватити його в бездіяльності через пожежу та вибухи не вдасться."Призначити крайніх не вийде. Для управління Збройними силами вибудована чітка вертикаль з Верховним Головнокомандувачем на чолі", - написав він на Facebook."Ворог нагадав, що йде війна. Головним об’єктом його атаки є Збройні сили як основна опора національної безпеки України. Відразу з’явилися ті, які прагнуть розхитати боєготовність та цілісність Збройних сил. Їх завдання співпадає з ворожим", - наголосив пан Муженко.Голова Верховної Ради України Андрій Парубій переконаний, що на складі поблизу Калинівки вчинили диверсію: "Я впевнений, що це спланована робота агресора, в тому числі і в середині нашої країни".При цьому він наголосив, що це "не знімає відповідальності з тих, хто не надав необхідного забезпечення, необхідної охорони складам українських боєприпасів".Військова прокуратура розслідує вибухи на складах за статтею про диверсію.Водночас головний військовий прокурор Анатолій Матіос зазначив, що у день вибухів на складі у Калинівці не було зафіксовано диверсійних груп та безпілотних літальних апаратів.Він додав, що на момент початку вибухів на базі було недостатньо охорони, а також не працювала пожежна сигналізація.У ДСНС повідомили, що погасили вогонь в сімох спорудах, що виник внаслідок влучання боєприпасів.Кілька сіл залишаються без електро- та газопостачання.Над ліквідацією наслідків інциденту працюють більше 2 тисяч рятувальників.Раніше цього року сталася пожежа із подальшими вибухами на найбільшому в Україні військовому арсеналі в Балаклії Харківської області.