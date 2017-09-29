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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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На Хмельниччині розбився навчально-тренувальний літак ВПС

Надзвичайна подія Регіон: Хмельницька область 108 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 29.09.2017 17:07 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

На Хмельниччині розбився навчально-тренувальний літак ВПС
На Хмельниччині розбився навчально-тренувальний літак ВПС
У Красилівському районі Хмельницької області розбився навчально-тренувальний літак. Обидва пілоти загинули.

Це Українській правді підтвердив прес-секретар повітряних сил Роман Юрчило.

"Підтверджую, що під час планових польотів стався авіаційний інцидент: впав навчально-тренувальний літак Л-39", - сказав він.

Прес-центр командування повітряних сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook повідомив про загибель двох пілотів.

"Сьогодні, 29 вересня, о 12.21 під час виконання навчального польоту втрачено зв’язок з літаком Л-39 в районі населеного пункту Старокостянтинів. У результаті авіаційної катастрофи двоє пілотів загинуло", - повідомили у відомстві.

Вказується, що на місці катастрофи працюють рятувальні служби та правоохоронні органи. Причини авіаційної катастрофи з’ясовуються.

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