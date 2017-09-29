Західні експерти скептично оцінюють шанси отримання Україною траншу МВФ

Про це заявив британський економіст Тімоті Еш, який спеціалізується на аналізі ситуації в Україні, Росії та Туреччині,Голоос Америки.Раніше заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко заявив в інтерв’ю агенції "Інтерфакс-Україна", що "цього року ми, по суті, виконали усі вимоги отримання траншу"."Зараз знайдена модель, яка влаштувала наших міжнародних партнерів, в першу чергу МВФ, і яка є прохідною у парламенті", – відзначив заступник голови фракції БПП.Такі заяви Кононенка спантеличили британського економіста Тімоті Еша."Інтерфакс" повідомляє, що друг Порошенка Кононенко заявив, що Україна виконала головні вимоги розгляду МВФ наступного траншу. Це не так. На якій планеті він живе?", - твітує Еш.Водночас експерт розкритикував і заяву віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка про те, що підвищення ціни на газ в опалювальному сезоні 2017-2018 років не буде."На сьогодні є чітке рішення про те, що ціна на газ в цьому опалювальному сезоні підвищуватися не буде. І в Державному бюджеті України на 2018 рік закладена ціна на газ на рівні 2017 року", - наводить слова Розенка "Урядовий портал".На думку експерта, без підвищення ціни на газ, Україна не побачить нового траншу від МВФ."А тепер Розенко заявив, що немає шансів, що цього року підвищиться ціна на газ, бо це не закладено у бюджет. Якщо це так, то Україна має нульові шанси укласти угоду з МВФ", - твітує Еш."А їм і не потрібен транш. Продадуть державні облігації, а ще треба готуватись до президентських виборів - в результаті маємо закінчення значних реформ", - прокоментував слова Еша Ерік Карл Гонтц, менеджер програм Євразії у Center for International Private Enterprise, який входить до структури Національного фонду на підтримку демократії.