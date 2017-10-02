“Кримнаш”. Росія збирається відгородити Крим від України

Росія планує до кінця 2017 року відгородити анексований Крим від материкової України парканом. На 16 жовтня заплановано електронний аукціон на "постачання і монтаж повнопрофільного загородження", термін завершення робіт - грудень 2017 року. Початкова ціна контракту, зазначена на сайті російських держзакупівель, 212,9 мільйона рублів.Цю інформацію, розповсюджену ЗМІ з посиланням на дані на сайті державних закупівель Росії, підтвердили у Федеральній службі безпеки РФ (ФСБ), яка виступає замовником проекту. Представник прикордонного управління ФСБ щодо Криму в інтерв’ю інформагенції "Інтерфакс" назвав це черговим етапом "облаштування державного кордону". За його словами, йдеться про забезпечення безпеки туристів та жителів регіону.За даними ЗМІ, ідеться про огорожу заввишки трошки більше двох метрів і довжиною близько 50 кілометрів. Імовірне місце будівництва - Красноперекопський район на півночі Криму - найширше місце між півостровом та материковою частиною України.У середині вересня на сайті держзакупівель було розміщено схожий тендер на постачання комплектуючих для огорожі у Криму, замовником якої також є ФСБ. В описі зазначено, що йдеться про постачання близько 100 зварних панелей розмірами 2,43 на 3 метри, а також опор та армованого колючого дроту "у вигляді спірального бар’єра безпеки". Електронний аукціон заплановано на 9 жовтня. Сума контракту - трохи більше чотирьох мільйонів рублів, термін виконання - грудень 2017 року.У Києві поки не коментують наміри Москви. У створеному в 2016 році міністерстві з питань тимчасово окупованих територій України запит DW у четвер, 28 вересня, переадресували до міністерства закордонних справ. На момент написання матеріалу відповідь на запит від МЗС не надійшла.Росія анексувала Крим у березні 2014 року. Більшість країн світу не визнають півострів частиною Росії.