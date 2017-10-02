“Кримнаш”. Росія збирається відгородити Крим від України
Росія планує до кінця 2017 року відгородити анексований Крим від материкової України парканом. На 16 жовтня заплановано електронний аукціон на "постачання і монтаж повнопрофільного загородження", термін завершення робіт - грудень 2017 року. Початкова ціна контракту, зазначена на сайті російських держзакупівель, 212,9 мільйона рублів.
Цю інформацію, розповсюджену ЗМІ з посиланням на дані на сайті державних закупівель Росії, підтвердили у Федеральній службі безпеки РФ (ФСБ), яка виступає замовником проекту. Представник прикордонного управління ФСБ щодо Криму в інтерв’ю інформагенції "Інтерфакс" назвав це черговим етапом "облаштування державного кордону". За його словами, йдеться про забезпечення безпеки туристів та жителів регіону.
За даними ЗМІ, ідеться про огорожу заввишки трошки більше двох метрів і довжиною близько 50 кілометрів. Імовірне місце будівництва - Красноперекопський район на півночі Криму - найширше місце між півостровом та материковою частиною України.
Зварні плити і колючий дріт для загорожі
У середині вересня на сайті держзакупівель було розміщено схожий тендер на постачання комплектуючих для огорожі у Криму, замовником якої також є ФСБ. В описі зазначено, що йдеться про постачання близько 100 зварних панелей розмірами 2,43 на 3 метри, а також опор та армованого колючого дроту "у вигляді спірального бар’єра безпеки". Електронний аукціон заплановано на 9 жовтня. Сума контракту - трохи більше чотирьох мільйонів рублів, термін виконання - грудень 2017 року.
У Києві поки не коментують наміри Москви. У створеному в 2016 році міністерстві з питань тимчасово окупованих територій України запит DW у четвер, 28 вересня, переадресували до міністерства закордонних справ. На момент написання матеріалу відповідь на запит від МЗС не надійшла.
Росія анексувала Крим у березні 2014 року. Більшість країн світу не визнають півострів частиною Росії.