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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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“Кримнаш”. Росія збирається відгородити Крим від України

Імперія «Совок» Регіон: Автономна республіка Крим 181 перегляд Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 2.10.2017 14:13 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

“Кримнаш”. Росія збирається відгородити Крим від України
“Кримнаш”. Росія збирається відгородити Крим від України
У Росії підтвердили інформацію про заплановане будівництво багатокілометрової огорожі між Кримом та материковою Україною. Київ поки не коментує ситуацію.

Росія планує до кінця 2017 року відгородити анексований Крим від материкової України парканом. На 16 жовтня заплановано електронний аукціон на "постачання і монтаж повнопрофільного загородження", термін завершення робіт - грудень 2017 року. Початкова ціна контракту, зазначена на сайті російських держзакупівель, 212,9 мільйона рублів.

Цю інформацію, розповсюджену ЗМІ з посиланням на дані на сайті державних закупівель Росії, підтвердили у Федеральній службі безпеки РФ (ФСБ), яка виступає замовником проекту. Представник прикордонного управління ФСБ щодо Криму в інтерв’ю інформагенції "Інтерфакс" назвав це черговим етапом "облаштування державного кордону". За його словами, йдеться про забезпечення безпеки туристів та жителів регіону.

За даними ЗМІ, ідеться про огорожу заввишки трошки більше двох метрів і довжиною близько 50 кілометрів. Імовірне місце будівництва - Красноперекопський район на півночі Криму - найширше місце між півостровом та материковою частиною України.

Зварні плити і колючий дріт для загорожі

У середині вересня на сайті держзакупівель було розміщено схожий тендер на постачання комплектуючих для огорожі у Криму, замовником якої також є ФСБ. В описі зазначено, що йдеться про постачання близько 100 зварних панелей розмірами 2,43 на 3 метри, а також опор та армованого колючого дроту "у вигляді спірального бар’єра безпеки". Електронний аукціон заплановано на 9 жовтня. Сума контракту - трохи більше чотирьох мільйонів рублів, термін виконання - грудень 2017 року.

У Києві поки не коментують наміри Москви. У створеному в 2016 році міністерстві з питань тимчасово окупованих територій України запит DW у четвер, 28 вересня, переадресували до міністерства закордонних справ. На момент написання матеріалу відповідь на запит від МЗС не надійшла.

Росія анексувала Крим у березні 2014 року. Більшість країн світу не визнають півострів частиною Росії.

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