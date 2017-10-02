При спробі прориву невідомих з РФ в Україну загинув російський прикордонник
Про це повідомили у ФСБ.
Інцидент стався ще 30 вересня. У ФСБ прокоментували його тільки зараз. За даними російських спецслужб, двоє невідомих намагалися незаконно проникнути з території Росії до України поза пунктом пропуску. Раніше російські ЗМІ повідомляли, що бойовики прийшли з України.
Інцидент стався у прикордонній зоні в селі Тьоткіно Курської області. У двох чоловіків перевіряли документи, вони почали чинити опір.
"Під час сутички один з них здійснив самопідрив, другого затримано", - заявили у ФСБ. Про їхні мотиви не повідомляють.
Російський прикордонник отримав вогнепальні поранення і помер.
В Росії через цей інцидент поблизу кордону відкрили кримінальну справу.
Раніше російські ЗМІ повідомляли, що нападники прийшли з України, і що так вони поверталися з Сирії в одну з російських північнокавказьких республік.
Про те, що бойовики не перетинали український кордон, заявляв і речник української Держприкордонслужби Олег Слободян. За словами Слободяна, за непідтвердженими даними, зловмисники були вихідцями з Кавказу, а порушень правил перетину кордону на цій ділянці того дня не було зафіксовано.