При спробі прориву невідомих з РФ в Україну загинув російський прикордонник

Про це повідомили у ФСБ.Інцидент стався ще 30 вересня. У ФСБ прокоментували його тільки зараз. За даними російських спецслужб, двоє невідомих намагалися незаконно проникнути з території Росії до України поза пунктом пропуску. Раніше російські ЗМІ повідомляли, що бойовики прийшли з України.Інцидент стався у прикордонній зоні в селі Тьоткіно Курської області. У двох чоловіків перевіряли документи, вони почали чинити опір."Під час сутички один з них здійснив самопідрив, другого затримано", - заявили у ФСБ. Про їхні мотиви не повідомляють.Російський прикордонник отримав вогнепальні поранення і помер.В Росії через цей інцидент поблизу кордону відкрили кримінальну справу.Раніше російські ЗМІ повідомляли, що нападники прийшли з України, і що так вони поверталися з Сирії в одну з російських північнокавказьких республік.Про те, що бойовики не перетинали український кордон, заявляв і речник української Держприкордонслужби Олег Слободян. За словами Слободяна, за непідтвердженими даними, зловмисники були вихідцями з Кавказу, а порушень правил перетину кордону на цій ділянці того дня не було зафіксовано.