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- першою Українською конституцією вважається документ «Пакти і Конституція прав і вольностей запорозького війська», складений гетьманом Пилипом Орликом у 1710 році. Історики мають різні думки щодо того, чи був цей документ Конституцією у сучасному розумінні цього слова або прогресивним твором, який випередив свій час, адже перші Конституції в Європі і США з’явилися лише за сімдесят років потому. Реальної сили Конституція Пилипа Орлика так і не набула, оскільки складалася вона на чужині та її укладачі не мали змоги повернутися в країну. Але в історії вона залишилася як оригінальна правова пам’ятка, яка вперше в Європі обгрунтовує можливість існування парламентської демократичної республіки.

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При спробі прориву невідомих з РФ в Україну загинув російський прикордонник

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Опубліковано - 2.10.2017 18:43 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

При спробі прориву невідомих з РФ в Україну загинув російський прикордонник
При спробі прориву невідомих з РФ в Україну загинув російський прикордонник
Російський прикордонник загинув при затриманні двох осіб, які проривалися з РФ до України. Одного затримали, інший підірвався.

Про це повідомили у ФСБ.

Інцидент стався ще 30 вересня. У ФСБ прокоментували його тільки зараз. За даними російських спецслужб, двоє невідомих намагалися незаконно проникнути з території Росії до України поза пунктом пропуску. Раніше російські ЗМІ повідомляли, що бойовики прийшли з України.
Інцидент стався у прикордонній зоні в селі Тьоткіно Курської області. У двох чоловіків перевіряли документи, вони почали чинити опір.

"Під час сутички один з них здійснив самопідрив, другого затримано", - заявили у ФСБ. Про їхні мотиви не повідомляють.

Російський прикордонник отримав вогнепальні поранення і помер.

В Росії через цей інцидент поблизу кордону відкрили кримінальну справу.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що нападники прийшли з України, і що так вони поверталися з Сирії в одну з російських північнокавказьких республік.

Про те, що бойовики не перетинали український кордон, заявляв і речник української Держприкордонслужби Олег Слободян. За словами Слободяна, за непідтвердженими даними, зловмисники були вихідцями з Кавказу, а порушень правил перетину кордону на цій ділянці того дня не було зафіксовано.

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