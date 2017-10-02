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Уряд проведе дискусію щодо ціни на газ для населення

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Опубліковано - 2.10.2017 19:50 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Уряд проведе дискусію щодо ціни на газ для населення
Уряд проведе дискусію щодо ціни на газ для населення
Кабінет міністрів відклав на невизначений строк публікацію ціни на природний газ на рівні імпортного паритету на період із 1 жовтня 2017 року до 31 березня 2018 року.

Про це сказано в протокольному рішенні Кабміну від 26 вересня.

"Погодитися з пропозицією Міненерго про відкладення строку оприлюднення відповідної інформації (публікація ціни)", - сказано в документі.

Відстрочити оприлюднення ціни вирішено до узгодження механізму її визначення з Міжнародним валютним фондом та Європейським енергетичним співтовариством.

Таким чином, із 1 жовтня в Україні для населення та підприємств теплокомуненерго продовжує діяти ціна газу, установлена на рівні імпортного паритету з 1 квітня 2017 року в розмірі 4,942 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів.

Як повідомлялося раніше, відповідно до методики визначення ціни газу за імпортним паритетом, установленої постановою №187 від 22 березня 2017 року, з 1 жовтня 2017 року ціна газу для населення і ТКЕ повинна збільшитися на 17,6%.

Цей механізм було погоджено із МВФ на початку поточного року.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман виступає категорично проти підвищення ціни.

Кабмін продовжує переговори із МВФ з питання зміни методики визначення ціни в постанові №187 для недопущення її підвищення, однак представники МВФ вже заявили, що не погоджуються із запропонованими урядом варіантами змін документа.

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