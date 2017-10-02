Ситуація на фронті: окупанти все частіше цілять у цивільні об’єкти
Про це повідомив прес-центр АТО.
Так, зранку бойовики били з великокаліберних кулеметів і протитанкових гранатометів по наших позиціях біля Широкиного, Водяного та Павлополя, що на Приморському напрямку. А близько 11.30, під час обстрілу опорних пунктів сил АТО в районі Мар’їнки, окупанти вдарили з гранатометів та великокаліберних кулеметів і по житловому сектору цього селища. Внаслідок вибухів зруйновані господарчі будівлі та пошкоджені стіни будинків.
На Донецькому напрямку проросійські найманці двічі з кулеметів і стрілецької зброї відкривали вогонь на підступах до Майорська. З цієї ж зброї бойовики обстріляли наші укріплення поблизу Пісків і Невельського.
На Луганському напрямку, ночі ворог застосовував міномети калібру 82 міліметри неподалік Кримського.
Загалом від опівночі незаконні збройні формування 9 разів порушили перемир’я.
На вогневі провокації наші військові 7 разів оперативно і жорстко відповідали противнику.
Від початку доби втрат серед українських захисників немає.
Минула доба у районі проведення АТО завершилась активізацією російсько-окупаційних угруповань на усіх напрямках.
Якщо вдень бойовики дотримувались режиму тиші на Луганському і Донецькому напрямках, то після 18 години, ворог тричі з гранатометів різних видів і стрілецької зброї обстріляв наші укріплення неподалік Зайцевого. А близько 23 години проросійські найманці вкотре, цинічно наражаючи на небезпеку цивільне населення, відкрили вогонь вже по мирних будівлях на північних околицях цього селища. Крім того, ввечері і вночі противник двічі застосовував гранатомети та стрілецьку зброю у районі Авдіївки.
На Маріупольському напрямку бойовики били з озброєння БМП, протитанкового гранатомету біля Новотроїцького. А озброєння БТР та великокаліберний кулемет застосовували неподалік Гнутового.
Також вчора вдень, під час проведення інженерних робіт на підступах до Богданівки, підірвався на міні та отримав поранення несумісні з життям один український військовий.
На Луганському напрямку зафіксований один обстріл. Так, близько 22 години окупанти били з протитанкового гранатомету і стрілецької зброї по наших опорних пунктах неподалік Кримського.
Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 14 разів порушили перемир’я.
У відповідь українські військові 12 разів застосовували зброю на ураження противника.
Унаслідок підриву загинув один наш військовослужбовець.