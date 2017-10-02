Ситуація на фронті: окупанти все частіше цілять у цивільні об’єкти

Про це повідомив прес-центр АТО.Так, зранку бойовики били з великокаліберних кулеметів і протитанкових гранатометів по наших позиціях біля Широкиного, Водяного та Павлополя, що на Приморському напрямку. А близько 11.30, під час обстрілу опорних пунктів сил АТО в районі Мар’їнки, окупанти вдарили з гранатометів та великокаліберних кулеметів і по житловому сектору цього селища. Внаслідок вибухів зруйновані господарчі будівлі та пошкоджені стіни будинків.На Донецькому напрямку проросійські найманці двічі з кулеметів і стрілецької зброї відкривали вогонь на підступах до Майорська. З цієї ж зброї бойовики обстріляли наші укріплення поблизу Пісків і Невельського.На Луганському напрямку, ночі ворог застосовував міномети калібру 82 міліметри неподалік Кримського.Загалом від опівночі незаконні збройні формування 9 разів порушили перемир’я.На вогневі провокації наші військові 7 разів оперативно і жорстко відповідали противнику.Від початку доби втрат серед українських захисників немає.Минула доба у районі проведення АТО завершилась активізацією російсько-окупаційних угруповань на усіх напрямках.Якщо вдень бойовики дотримувались режиму тиші на Луганському і Донецькому напрямках, то після 18 години, ворог тричі з гранатометів різних видів і стрілецької зброї обстріляв наші укріплення неподалік Зайцевого. А близько 23 години проросійські найманці вкотре, цинічно наражаючи на небезпеку цивільне населення, відкрили вогонь вже по мирних будівлях на північних околицях цього селища. Крім того, ввечері і вночі противник двічі застосовував гранатомети та стрілецьку зброю у районі Авдіївки.На Маріупольському напрямку бойовики били з озброєння БМП, протитанкового гранатомету біля Новотроїцького. А озброєння БТР та великокаліберний кулемет застосовували неподалік Гнутового.Також вчора вдень, під час проведення інженерних робіт на підступах до Богданівки, підірвався на міні та отримав поранення несумісні з життям один український військовий.На Луганському напрямку зафіксований один обстріл. Так, близько 22 години окупанти били з протитанкового гранатомету і стрілецької зброї по наших опорних пунктах неподалік Кримського.Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 14 разів порушили перемир’я.У відповідь українські військові 12 разів застосовували зброю на ураження противника.Унаслідок підриву загинув один наш військовослужбовець.