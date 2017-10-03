ГПУ вважає диверсію основною версією підриву арсеналу у Калинівці

Про це він заявив на брифінгу у Харкові."Я стою і далі на тому, що ми маємо справу з диверсією, яка стала можливою через службове недбальство посадових осіб, які були уповноважені забезпечити охорону цього об’єкту", - наголосив він.Луценко зазначив, що периметр складу був "фактично беззахисний", оскільки 17 військових не можуть контролювати об’єкт.За його словами, вже встановлено, що охоронний режим на складі боєприпасів "масово порушувався з відома і навіть за наказом" керівника бази."Найближчими днями ми будемо виконувати певні процесуальні дії і вручати підозри тим, хто ймовірно причетний до службової недбалості, яка призвела до цієї диверсії", - зазначив він.Луценко повідомив, що також слідство розглядає можливу службову недбалість з боку посадових осіб Генерального штабу.Крім того, каже голова ГПУ, вивчається версія службової недбалості при виділенні коштів на утримання арсеналу. За його словами, тут є питання до Міністерства фінансів.Генпрокурор сказав, що має й інші деталі розслідування надзвичайної події в Калинівці, але в інтересах слідства розголошувати їх не буде.Як повідомлялося раніше, у вівторок, 3 жовтня, вранці у Калинівці більше немає пожежі та вибухів боєприпасів на території складу.Ввечері 26 вересняна складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.Постраждали щонайменше дві особи. Із зони ризику евакуйовано понад 30 тисяч людей, наразі вони поступово повертаються додому.Слідчі відпрацьовують чотири основнідетонації боєприпасів на території арсеналу.