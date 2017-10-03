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- свій шлях до Місяця радянський «Луноход» розпочав в Україні. Для підготовки команди, що ним керувала, та для випробовувань самого апарата в кримських горах під Сімферополем було створено спеціальний «місяцедром». У 70-х на Місяць було запущено всього два «трактори» — «Луноход-1» та «Луноход-2». Під час виконання місячної місії «трактористи» теж знаходилися в Криму — у центрі керування в селищі Шкільне. Пізніше зі Шкільного керували роботою космічних кораблів «Союз», брали участь у здійсненні першої міжнародної стиковки «Союз»-«Аполон», відстежували перший, і єдиний, політ радянського «човника» «Буран». Після проголошення незалежності України центр у Криму було майже повністю знищено...

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ГПУ вважає диверсію основною версією підриву арсеналу у Калинівці

Війна з Росією (АТО) 23 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 3.10.2017 15:00 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

ГПУ вважає диверсію основною версією підриву арсеналу у Калинівці
ГПУ вважає диверсію основною версією підриву арсеналу у Калинівці
Генеральний прокурор Юрій Луценко каже, що основною версією слідства у справі про пожежу на складі боєприпасів у Калинівці є диверсія.

Про це він заявив на брифінгу у Харкові.

"Я стою і далі на тому, що ми маємо справу з диверсією, яка стала можливою через службове недбальство посадових осіб, які були уповноважені забезпечити охорону цього об’єкту", - наголосив він.

Луценко зазначив, що периметр складу був "фактично беззахисний", оскільки 17 військових не можуть контролювати об’єкт.

За його словами, вже встановлено, що охоронний режим на складі боєприпасів "масово порушувався з відома і навіть за наказом" керівника бази.

"Найближчими днями ми будемо виконувати певні процесуальні дії і вручати підозри тим, хто ймовірно причетний до службової недбалості, яка призвела до цієї диверсії", - зазначив він.

Луценко повідомив, що також слідство розглядає можливу службову недбалість з боку посадових осіб Генерального штабу.

Крім того, каже голова ГПУ, вивчається версія службової недбалості при виділенні коштів на утримання арсеналу. За його словами, тут є питання до Міністерства фінансів.
Генпрокурор сказав, що має й інші деталі розслідування надзвичайної події в Калинівці, але в інтересах слідства розголошувати їх не буде.

Як повідомлялося раніше, у вівторок, 3 жовтня, вранці у Калинівці більше немає пожежі та вибухів боєприпасів на території складу.

Ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.

Постраждали щонайменше дві особи. Із зони ризику евакуйовано понад 30 тисяч людей, наразі вони поступово повертаються додому.

Слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу.

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