Ситуація на фронті: окупаційні війська застосували «Гради»

Про це повідомляє прес-центр АТО.Так, близько 1 ночі бойовики з автоматичного гранатомету обстріляли наші позиції у районі Гнутового, що на Маріупольському напрямку. У відповідь українські військові застосували зброю на ураження. У результаті цього протистояння двоє наших захисників отримали поранення. Постраждалим одразу була надана кваліфікована медична допомога. На даний момент стан їхнього здоров’я задовільний.Крім того, сьогодні, вперше від початку шкільного перемир’я, проросійські найманці застосували реактивну систему залпового вогню «Град». В 16 годині ворог випустив 15 снарядів з «Граду» по опорних пунктах сил АТО на підступах до Гнутового.На Донецькому напрямку з опівночі противник двічі обстрілював південно-східні околиці Авдіївки з гранатометів, великокаліберних і стрілецької зброї.Минула доба у районі проведення АТО завершилась збільшенням кількості обстрілів українських позицій з боку бойовиків на Донецькому напрямку.Так, ввечері проросійські найманці понад 3 години з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї били по південно-східних околицях Авдіївки. А з озброєння БМП ворог двічі обстрілював наші укріплення біля Зайцевого. Крім того, вночі під вогнем противника опинились захисники Майорська і Невельського.На Луганському напрямку близько 18 години окупанти застосовували гранатомети і стрілецьку зброю на підступах до ст. Донець. А неподалік Кримського зафіксована робота 82-міліметрового міномету ворога.На Приморському напрямку після 18 години зберігалася тиша.Загалом, від початку доби незаконні збройні формування 17 разів порушили перемир’я.Враховуючи загрозу життю, бійці АТО 12 разів відкривали вогонь у відповідь.Унаслідок бойових дій – втрат серед наших захисників немає.