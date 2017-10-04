Чекісти викрали двох прикордонників?
Зв’язок з ними зник у вівторок близько 20:00.
"У той же час в російських засобах масової інформації з’явилося повідомлення про затримання представниками прикордонного управління ФСБ двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону", - додають у Держприкордонслужбі України.
Тривають пошуки зниклих.
Попередній інцидент
Кілька днів тому російські прикордонники
За даними ФСБ Росії, інцидент стався 30 вересня.
У ФСБ також додали, що одного з нападників затримали, інший загинув.
Пізніше у російських ЗМІ кількість загиблих порушників збільшилася до двох, а в українських соцмережах з’явилася неперевірена інформація про те, що одному з нападників вдалося потрапити на територію України.
У прикордонній службі України інформацію про проникнення не підтвердили.
Селище Зноб - Новгородське знаходиться приблизно за 150 км від російського села Тьоткіно.