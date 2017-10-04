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- гетьман Петро Дорошенко останні двадцять років свого довгого й бурхливого життя прожив у почесному засланні в Росії. Був Вятським воєводою. Отримав від російського царя в маленькому містечку Яропольче (Волоколамський повіт поблизу Москви) помістя - 1000 дворів і пенсію в 1000 карбованців. Там же він і помер 9 листопада 1698 року, де і був похований. Був тричі одружений, мав двох дочок і трьох синів. Його правнучкою, по лінії останнього шлюбу з Агафією Єропкиною, була .... дружина Олександра Пушкіна – Наталя Гончарова...

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Чекісти викрали двох прикордонників?

Війна з Росією (АТО) 69 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 4.10.2017 15:35 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Чекісти викрали двох прикордонників?
Чекісти викрали двох прикордонників?
Держприкодонслужба України повідомила про зникнення двох прикордонників, які патрулювали ділянку українсько-російського кордону “Зноб - Новгородське” на Сумщині.

Зв’язок з ними зник у вівторок близько 20:00.

"У той же час в російських засобах масової інформації з’явилося повідомлення про затримання представниками прикордонного управління ФСБ двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону", - додають у Держприкордонслужбі України.

Тривають пошуки зниклих.

Попередній інцидент

Кілька днів тому російські прикордонники повідомили про загибель одного свого співробітника при спробі кількох осіб прорватися з Росії до України біля села Тьоткіно, що на кордоні Курської області РФ та української Сумської області.

За даними ФСБ Росії, інцидент стався 30 вересня.
У ФСБ також додали, що одного з нападників затримали, інший загинув.

Пізніше у російських ЗМІ кількість загиблих порушників збільшилася до двох, а в українських соцмережах з’явилася неперевірена інформація про те, що одному з нападників вдалося потрапити на територію України.

У прикордонній службі України інформацію про проникнення не підтвердили.

Селище Зноб - Новгородське знаходиться приблизно за 150 км від російського села Тьоткіно.

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