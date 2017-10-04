Чекісти викрали двох прикордонників?

Зв’язок з ними зник у вівторок близько 20:00."У той же час в російських засобах масової інформації з’явилося повідомлення про затримання представниками прикордонного управління ФСБ двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону", - додають у Держприкордонслужбі України.Тривають пошуки зниклих.Кілька днів тому російські прикордонникипро загибель одного свого співробітника при спробі кількох осіб прорватися з Росії до України біля села Тьоткіно, що на кордоні Курської області РФ та української Сумської області.За даними ФСБ Росії, інцидент стався 30 вересня.У ФСБ також додали, що одного з нападників затримали, інший загинув.Пізніше у російських ЗМІ кількість загиблих порушників збільшилася до двох, а в українських соцмережах з’явилася неперевірена інформація про те, що одному з нападників вдалося потрапити на територію України.У прикордонній службі України інформацію про проникнення не підтвердили.Селище Зноб - Новгородське знаходиться приблизно за 150 км від російського села Тьоткіно.