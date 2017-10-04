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- передтечею кінотворчості італійськіх неореалістів була стрічка, знята українською кіностудією. Цією кінострічкою фахівці вважають фільм Марка Донського “Веселка” (1943 рік) за однойменною повістю Ванди Василевської. Фільм був знятий на київській кіностудії, яка в роки Другої світової війни була евакуйована в Середню Азію. Він розповідає про українське село під час війни. Президент Рузвельт, переглянувши фільм, надіслав режисерові телеграму з подякою, а у 1944 році картина була відзначена Асоціацією кіно і радіо США.

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Кібервійна. Росія причетна до злому смартфонів кількох тисяч військових НАТО

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Опубліковано - 4.10.2017 21:46 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кібервійна. Росія причетна до злому смартфонів кількох тисяч військових НАТО
Кібервійна. Росія причетна до злому смартфонів кількох тисяч військових НАТО
Російську Федерацію підозрюють у зломі смартфонів військовослужбовців НАТО, щоб отримати оперативні дані і залякати солдатів.

Про це передає The Wall Street Journal з посиланням на джерела в альянсі.

За даними джерел, Росія причетна до злому смартфонів 4 тис. військових НАТО, які дислокуються в Польщі і Прибалтиці. WSJ зазначає, що чиновники альянсу не сумніваються в причетності РФ. Крім того, газета наводить приклад підполковника армії США Крістофера Л’Ере, при зломі смартфона якого використовувалася російська IP-адреса. За словами військового, хакери відстежували його переміщення. Також підтверджено злом акаунтів в Facebook не менше 6 солдатів, які перебувають у його підпорядкуванні.

"Військовослужбовці НАТО завжди були метою Росії з точки зору розвідувальних завдань. Але нинішня кампанія переслідування і залякування безпрецедентна", - зазначив співробітник британського аналітичного центру Chatham House Кір Джайлс.

Також повідомляється, що після подібних інцидентів на деяких базах в Естонії військовим заборонили користуватися смартфонами.

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