Кібервійна. Росія причетна до злому смартфонів кількох тисяч військових НАТО

Про цеThe Wall Street Journal з посиланням на джерела в альянсі.За даними джерел, Росія причетна до злому смартфонів 4 тис. військових НАТО, які дислокуються в Польщі і Прибалтиці. WSJ зазначає, що чиновники альянсу не сумніваються в причетності РФ. Крім того, газета наводить приклад підполковника армії США Крістофера Л’Ере, при зломі смартфона якого використовувалася російська IP-адреса. За словами військового, хакери відстежували його переміщення. Також підтверджено злом акаунтів в Facebook не менше 6 солдатів, які перебувають у його підпорядкуванні."Військовослужбовці НАТО завжди були метою Росії з точки зору розвідувальних завдань. Але нинішня кампанія переслідування і залякування безпрецедентна", - зазначив співробітник британського аналітичного центру Chatham House Кір Джайлс.Також повідомляється, що після подібних інцидентів на деяких базах в Естонії військовим заборонили користуватися смартфонами.