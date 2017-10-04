Ситуація на фронті: сьогодні вдень окупанти стріляли менше, ніж вчора

Про це повідомив прес-центр АТО.Водночас, ворог й надалі не припиняє застосовувати міномети. Так, близько 3 ночі окупанти били з мінометів калібру 82 міліметри по наших позиціях у районі Гнутового, що на Приморському напрямку. Також під вогнем з гранатометів і стрілецької зброї противника, сьогодні вдень опинились укріплення української армії біля Красногорівки.На Донецькому напрямку бойовики з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів обстріляли наших захисників біля Зайцевого. А автоматичні гранатомети противник застосовував на підступах до Опитного.У відповідь на майже кожну провокацію українські військові відкривали жорсткий вогонь на придушення збройної активності ворога.З опівночі втрат серед наших бійців немає.Наприкінці минулої доби основна активність російсько-окупаційних угруповань була сконцентрована на Приморському напрямку. Тут противник не лише застосовував міномети різних видів, а й бив із зброї, яка за мирними домовленостями давно мала бути відведена від лінії розмежування.Так, ввечері бойовики упродовж години обстрілювали наші позиції поблизу Широкиного з переносної реактивної пускової установки «Град «Партизан», гранатометів та великокаліберного кулемету. Пізніше, неподалік цього ж селища ворог застосував вже 82-міліметровий міномет. А починаючи з 18 і упродовж 2 годин противник вів вогонь по опорному пункту української армії поблизу Талаківки з реактивної системи залпового вогню «Град». Тут бойовики випустили 38 реактивних снарядів. Крім того, вкотре демонструючи своє злочинне ставлення до цивільного населення, грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, увечорі окупанти двічі обстрілювали з мінометів калібру 120 міліметрів житловий сектор селища Водяне.Наприкінці доби на Донецькому напрямку противник двічі бив з гранатометів та великокаліберних кулеметі по наших укріпленнях на підступах до Авдіївки і Невельського. Також під ворожим вогнем опинились позиції сил АТО біля шахти Бутівка, Зайцевого, Майорська.На Луганському напрямку бойовики ввечері і вночі 4 рази з гранатомету і стрілецької зброї обстрілювали наших захисників на околицях Трьохізбенки. Українські бійці жорстко відповідали противнику. Унаслідок цього протистояння, близько 18 години, отримав поранення один наш військовий.Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир’я.Під час 17 обстрілів сили АТО застосовували зброю на ураження.За уточненими даними в результаті бойових дій один український захисник отримав поранення.