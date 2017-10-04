Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

5 жовтня 2017, четвер

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта в YouTube Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- найдовша печера на Україні носить назву «Оптимістична» і знаходиться на Поділлі - це гіпсова печера на глибині 20 м, протяжністю понад 230 км. Вхід до неї розташований поблизу села Королівка Борщівського району Тернопільській області. Це найдовша гіпсова печера у світі і друга за протяжністю, - вона поступається лише Мамонтовій печері в США...

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Ситуація на фронті: сьогодні вдень окупанти стріляли менше, ніж вчора

Війна з Росією (АТО) 152 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 4.10.2017 22:24 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: сьогодні вдень окупанти стріляли менше, ніж вчора
Ситуація на фронті: сьогодні вдень окупанти стріляли менше, ніж вчора
У районі проведення АТО, після вчорашньої активізації, сьогодні кількість обстрілів з боку російсько-окупаційних угруповань дещо зменшилась.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Водночас, ворог й надалі не припиняє застосовувати міномети. Так, близько 3 ночі окупанти били з мінометів калібру 82 міліметри по наших позиціях у районі Гнутового, що на Приморському напрямку. Також під вогнем з гранатометів і стрілецької зброї противника, сьогодні вдень опинились укріплення української армії біля Красногорівки.

На Донецькому напрямку бойовики з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів обстріляли наших захисників біля Зайцевого. А автоматичні гранатомети противник застосовував на підступах до Опитного.

У відповідь на майже кожну провокацію українські військові відкривали жорсткий вогонь на придушення збройної активності ворога.

З опівночі втрат серед наших бійців немає.

Наприкінці минулої доби основна активність російсько-окупаційних угруповань була сконцентрована на Приморському напрямку. Тут противник не лише застосовував міномети різних видів, а й бив із зброї, яка за мирними домовленостями давно мала бути відведена від лінії розмежування.

Так, ввечері бойовики упродовж години обстрілювали наші позиції поблизу Широкиного з переносної реактивної пускової установки «Град «Партизан», гранатометів та великокаліберного кулемету. Пізніше, неподалік цього ж селища ворог застосував вже 82-міліметровий міномет. А починаючи з 18 і упродовж 2 годин противник вів вогонь по опорному пункту української армії поблизу Талаківки з реактивної системи залпового вогню «Град». Тут бойовики випустили 38 реактивних снарядів. Крім того, вкотре демонструючи своє злочинне ставлення до цивільного населення, грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, увечорі окупанти двічі обстрілювали з мінометів калібру 120 міліметрів житловий сектор селища Водяне.

Наприкінці доби на Донецькому напрямку противник двічі бив з гранатометів та великокаліберних кулеметі по наших укріпленнях на підступах до Авдіївки і Невельського. Також під ворожим вогнем опинились позиції сил АТО біля шахти Бутівка, Зайцевого, Майорська.

На Луганському напрямку бойовики ввечері і вночі 4 рази з гранатомету і стрілецької зброї обстрілювали наших захисників на околицях Трьохізбенки. Українські бійці жорстко відповідали противнику. Унаслідок цього протистояння, близько 18 години, отримав поранення один наш військовий.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир’я.

Під час 17 обстрілів сили АТО застосовували зброю на ураження.

За уточненими даними в результаті бойових дій один український захисник отримав поранення.



Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Війна з Росією (АТО)»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Кількатисячолітня безперервна традиція густонаселеної Пра-України... дає сучасним українцям доказ непорушності володіння своєю землею упродовж тисячоліть. Треба визволитися від змови істориків.”
Юрій Липа

 
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже







 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.