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СБУ достроково повернула додому російського пропагандиста

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Опубліковано - 5.10.2017 12:01 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

СБУ достроково повернула додому російського пропагандиста
СБУ достроково повернула додому російського пропагандиста
Службою безпеки України ухвалено рішення про примусове повернення до РФ пропагандиста російського телеканалу НТВ В’ячеслава Немишева.

Про це повідомив прес-центр СБУ.

Російського громадянина 04 жовтня затримали у Києві працівники поліції за скоєння дрібного правопорушення. Під час встановлення його особи правоохоронці виявили акредитаційне посвідчення фейкового «Міністерства інформаційної політики ДНР», так звану «военную акредитацию».

Це стало підставою залучення співробітників СБ України для перевірки затриманого. СБ України встановила, що Немишев з весни 2016 до осені 2017 року «працював» на тимчасово окупованій терористами території України. Він підготував низку брехливих антиукраїнських матеріалів для ЗМІ на замовлення російських кураторів та в інтересах верхівки бойовиків для виправдання та популяризації їх протиправної діяльності в інформаційному просторі.

Через діяльність, яка шкодить національним інтересам України, після проведення відповідних процесуальних дій сьогодні 05 жовтня о четвертій ранку Немишева було примусово повернуто до РФ на пункті пропуску «Сеньківка». Пропагандисту заборонено в’їзд до України терміном на три роки.

Згідно з досягнутими домовленостями та для запобігання штучних звинувачень РФ в псевдоутисках російських журналістів СБ України поінформувала про цей факт представників міжнародних і вітчизняних громадських об’єднань, що працюють у сфері захисту свободи слова.

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