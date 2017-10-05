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У вересні кількість жертв серед цивільних на Донбасі - найнижча з початку конфлікту

Війна з Росією (АТО) 76 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 5.10.2017 13:34 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситації на Донбасі Мартін Зайдік
Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситації на Донбасі Мартін Зайдік
За словами спецпредставника ОБСЄ Мартіна Зайдіка, у вересні на Донбасі було вбито двоє і поранено 16 цивільних. Кількість порушень режиму припинення вогню також скоротилася.

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситації на Донбасі Мартін Зайдік (Martin Sajdik) заявив, що у вересні цього року в зоні проведення АТО загинула найменша кількість цивільних за весь час збройного конфлікту на Сході України. "Згідно з даними ООН, у вересні кількість цивільних жертв була найнижчою за весь час конфлікту: двоє вбитих і 16 поранених", - зазначив він у середу, 4 жовтня, в Мінську після засідання Тристоронньої контактної групи, повідомляє агентство "Інтерфакс".

За словами Зайдіка, з середини вересня кількість порушень режиму припинення вогню залишається помітно нижчою порівняно з початком "шкільного перемир’я". "Проте ми, на жаль, не можемо говорити, що ситуація в зоні конфлікту є стабільною", - наголосив він.

Що обговорювали в Мінську

За інформацією Мартіна Зайдіка, підгрупа з безпеки Тристоронньої контактної групи 4 жовтня обговорювала в Мінську питання дотримання режиму припинення вогню, розведення сил і засобів, відведення важкого озброєння, захисту об’єктів цивільної інфраструктури і створення навколо них зон безпеки. Економічна підгрупа обговорила питаня забезпечення водопостачання та розширення процедури розрахунків за поставки води.

"Учасники обговорили питання власності фізичних і юридичних осіб, а також можливості погашення заборгованості колишнім працівникам української залізниці в окремих районах Донецької і Луганської областей ", - повідомив Зайдік, цитує вгентство "Інтерфакс-Україна". В підгрупі з політичних питань сторони обговорили продовження дії закону про особливий статус ОРДЛО.

Підгрупа з гуманітарних питань 4 жовтня продовжила обговорення теми обміну незаконно утримуваних осіб, а її координатор Тоні Фріш планує відвідати непідконтрольні Києву райони Луганській області. "Тоні Фріш інформував про свій намір поїхати в Луганську область і відвідати центри ув’язнення по обидва боки лінії зіткнення наприкінці жовтня", - повідомив Зайдік.

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