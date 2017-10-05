У вересні кількість жертв серед цивільних на Донбасі - найнижча з початку конфлікту

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситації на Донбасі Мартін Зайдік

Спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситації на Донбасі Мартін Зайдік (Martin Sajdik) заявив, що у вересні цього року в зоні проведення АТО загинула найменша кількість цивільних за весь час збройного конфлікту на Сході України. "Згідно з даними ООН, у вересні кількість цивільних жертв була найнижчою за весь час конфлікту: двоє вбитих і 16 поранених", - зазначив він у середу, 4 жовтня, в Мінську після засідання Тристоронньої контактної групи, повідомляє агентство "Інтерфакс".За словами Зайдіка, з середини вересня кількість порушень режиму припинення вогню залишається помітно нижчою порівняно з початком "шкільного перемир’я". "Проте ми, на жаль, не можемо говорити, що ситуація в зоні конфлікту є стабільною", - наголосив він.За інформацією Мартіна Зайдіка, підгрупа з безпеки Тристоронньої контактної групи 4 жовтня обговорювала в Мінську питання дотримання режиму припинення вогню, розведення сил і засобів, відведення важкого озброєння, захисту об’єктів цивільної інфраструктури і створення навколо них зон безпеки. Економічна підгрупа обговорила питаня забезпечення водопостачання та розширення процедури розрахунків за поставки води."Учасники обговорили питання власності фізичних і юридичних осіб, а також можливості погашення заборгованості колишнім працівникам української залізниці в окремих районах Донецької і Луганської областей ", - повідомив Зайдік, цитує вгентство "Інтерфакс-Україна". В підгрупі з політичних питань сторони обговорили продовження дії закону про особливий статус ОРДЛО.Підгрупа з гуманітарних питань 4 жовтня продовжила обговорення теми обміну незаконно утримуваних осіб, а її координатор Тоні Фріш планує відвідати непідконтрольні Києву райони Луганській області. "Тоні Фріш інформував про свій намір поїхати в Луганську область і відвідати центри ув’язнення по обидва боки лінії зіткнення наприкінці жовтня", - повідомив Зайдік.