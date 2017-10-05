Проект резолюції Росії про миротворців на Донбасі не знайшов підтримки. Україна свого не подавала

«Російська пропозиція кілька тижнів тому не знайшла будь-якої підтримки і навіть не відбулося її початкового обговорення. Ми з нашими партнерами були абсолютно чітко проти тих пропозицій розміщувати миротворців на лінії дотику, питати дозволу в Донецька та Луганська на розміщення місії, обмеження діяльності миротворців лише охороною співробітників СММ ОБСЄ», – сказав він.За його словами, українська сторона має своє бачення концепції миротворчої місії, і українська концепція набагато ширша, ніж російська. «Ми, як і наші партнери, переконані, що миру на Донбасі можна досягти тільки тоді, коли російська сторона, російські збройні сили заберуться з Донбасу, а міжнародна присутність, у тому числі миротворців (ООН), у тому числі ОБСЄ, в тому числі представників Бюро демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ, уможливлять перехід від ситуації окупації до створення сприятливих умов для проведення там місцевих виборів і повернення окупованих територій у конституційне поле через демократичні процеси», – заявив Макеєв.Мандат миротворчої місії ООН на Донбасі має включати всю окуповану територію, наголосив чільний дипломат МЗС. «Надзвичайно важлива увага має приділятися викоріненню ключової проблеми – неконтрольованості і прозорості українсько-російського державного кордону, через який Росія продовжує накачувати Донбас зброєю, найманцями, набоями тощо. Тому контроль над кордоном є важливим елементом, який фактично знекровить цю російську агресію на Донбасі. Тому всі ці моменти ми обговорюємо з нашими партнерами, але сьогодні ми ще не на тій стадії, коли б українська сторона готова була подати проект резолюції, яка була б підтримана Радою безпеки», – додав Олексій Макеєв.При цьому він сказав, що і тоді, коли український проект резолюції буде поданий до Ради безпеки, змагання українського і російського проектів не буде, бо російська резолюція, за його словами, є абсолютно неприйнятною і вже не перебуває на розгляді.«Звичайно, російська сторона може її подати, але, очевидно, вона не буде схвалена. Ми не збираємось подавати проект резолюції, яка так само буде відкинута Радою безпеки, бо в результаті нам потрібен сильний миротворчий компонент без компромісів стосовно суверенітету і територіальної цілісності України. Це наша чітка позиція і це чітка позиція наших партнерів у Раді безпеки», – наголосив директор політичного департаменту МЗС України.У Росії ще наприкінці вересня стверджували, що Київ своїми вимогами щодо розташування ймовірної миротворчої місії ООН і на непідконтрольній Україні ділянці кордону з Росією нібито намагається зламати послідовність виконання кроків мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу. А російські дипломатичні джерела, за повідомленнями преси, давали знати, що Москва накладе вето на очікуваний український проект резолюції про миротворців для Донбасу, якщо він, як вимагає Київ, буде передбачати розміщення місії і на українсько-російському кордоні.Президент Росії Владімір Путін на початку вересня змінив свій попередній спротив ідеї Києва ввести на окуповану частину Донбасу миротворчу місію ООН, але заявив, що вона має розташуватися тільки на лінії контакту сторін. Цю ідею відкинули Україна, а також, зокрема, Німеччина, Франція і США. Київ заявив, що Росія намагається спотворити висловлену ще 2015 року ідею України про запровадження місії ООН на Донбасі. Після цього Путін дещо пом’якшив думку, погодившись 12 вересня на розташування миротворців і в інших місцях біля лінії контакту, де можуть працювати спостерігачі ОБСЄ. Але Москва й далі вважає неприйнятною вимогу Києва, яку підтримують його міжнародні партнери, що така місія ООН має працювати по всій окупованій території, включно з лінією кордону.Раніше і українські, і російські дипломати повідомляли, що російський проект резолюції про миротворців уже попередньо обговорили в Раді безпеки ООН, і він не знайшов підтримки, в першу чергу з боку України і США. Київ же тим часом іще не подає свого проекту резолюції, бо наразі узгоджує його зі своїми міжнародними партнерами.