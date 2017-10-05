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- серед найдавніших та найважливіших символів Великоднього яйця (писанки) є символ Сонця. Найпростішим зображенням Сонця є коло з промінням або без нього. На Великодніх яйцях, незалежно від релігії, що існують на Україні, також зображено восьмиконечну зірку, що в минулому була символом Сонця. Свастика (сварга, свастя), або як її називали “нерівний хрест” або “гусячі шийки”, в язичницькі часи була символом Сонця. В ті часи, вважалося, що яйце було талісманом, що мав значну силу, оскільки воно захищало власника від хвороб, невдач або злого ока. Символічна сила Великоднього яйця пояснювалася не лише тим, що воно захищало власника від злого, але й тим, що воно захищало людей та зберігало людський рід.

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Миротворці в ОРДЛО. НАТО підтримує ініціативу України

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Опубліковано - 5.10.2017 20:17 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Миротворці в ОРДЛО. НАТО підтримує ініціативу України
Миротворці в ОРДЛО. НАТО підтримує ініціативу України
Союз НАТО підтримує ідею розташування ймовірної миротворчої місії ООН на сході України на всій території конфлікту, включно з непідконтрольною нині Києву ділянкою українсько-російського кордону.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ми підтримуємо всі ідеї і пропозиції, що можуть допомогти втілити мінські домовленості, дотримуватися припинення вогню, відвести важкі озброєння», – додав він.

Така вимога про роботу можливої миротворчої місії ООН на всій окупованій території українського Донбасу, і в першу чергу на цій ділянці кордону з Росією, є обов’язковою умовою Києва до такої місії. Її також підтримують західні союзники України.

У Росії ж стверджують, що Київ своїми вимогами щодо розташування ймовірної миротворчої місії ООН і на непідконтрольній Україні ділянці кордону з Росією нібито намагається зламати послідовність виконання кроків мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу. Російські дипломатичні джерела, за повідомленнями преси в цій країні, давали знати, що Москва накладе вето на очікуваний український проект резолюції про миротворців для Донбасу, якщо він, як вимагає Київ, буде передбачати розміщення місії і на українсько-російському кордоні.

Президент Росії Владімір Путін на початку вересня змінив свій попередній спротив ідеї Києва ввести на окуповану частину Донбасу миротворчу місію ООН, але заявив, що вона має розташуватися тільки на лінії контакту сторін. Цю ідею відкинули Україна, а також, зокрема, Німеччина, Франція і США. Київ заявив, що Росія намагається спотворити висловлену ще 2015 року ідею України про запровадження місії ООН на Донбасі. Після цього Путін дещо пом’якшив думку, погодившись 12 вересня на розташування миротворців і в інших місцях біля лінії контакту, де можуть працювати спостерігачі ОБСЄ. Але Москва й далі вважає неприйнятною вимогу Києва, яку підтримують його міжнародні партнери, що така місія ООН має працювати по всій окупованій території, включно з лінією кордону.

Раніше і українські, і російські дипломати повідомляли, що російський проект резолюції про миротворців уже попередньо обговорили в Раді безпеки ООН, і він не знайшов підтримки, в першу чергу з боку України і США. Київ же тим часом іще не подає свого проекту резолюції, бо наразі узгоджує його зі своїми міжнародними партнерами.

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