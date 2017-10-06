Ситуація на фронті: сьогодні окупанти з важких озброєнь не стріляли

Про це повідомив прес-центр АТО.Так, вдень бойовики з протитанкового гранатомету і стрілецької зброї обстріляли українські укріплення поблизу Зайцевого. Також ворог застосовував озброєння БМП неподалік Пісків. А великокаліберний кулемет окупантів бив по укріпленнях сил АТО біля Майорська.На Приморському напрямку близько 11 години проросійські найманці з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї відкривали вогонь в бік наших опорних пунктів на околицях Березового.Загалом від опівночі, ворог 4 рази порушив перемир’я.Під час двох обстрілів українські військові застосовували зброю на ураження противника.Унаслідок бойових дій втрат серед українських захисників немає.Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО залишалась напруженою, проте повністю контрольованою силами АТО. Ввечері бойовики проявляли активність, здебільшого, на Донецькому напрямку.Так, після 18 години ворог з гранатометів і стрілецької зброї двічі обстрілював наші позиції на підступах до Авдіївки. З цієї ж зброї проросійські найманці тричі били у районі Невельського. А близько 20 години, унаслідок ворожого гранатометного вогню неподалік Новоселівки Другої, отримав поранення один наш військовослужбовець.На Луганському напрямку наприкінці доби окупанти двічі били з мінометів калібру 82 міліметри по українських укріпленнях біля Кримського. Поблизу цього ж селища противник активно застосовував гранатомети та великокаліберні кулемети.На Маріупольському напрямку вчора вдень, у результаті бойового протистояння неподалік Красногорівки, отримав осколкове поранення один український воїн. Крім того, під ворожим вогнем з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї ввечері опинились наші опорні пункти біля Водяного.Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я.У відповідь сили АТО 12 разів відкривали вогонь на ураження противника.Унаслідок бойових дій двоє наших військовослужбовців отримали поранення.