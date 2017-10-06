Ситуація на фронті: сьогодні окупанти з важких озброєнь не стріляли
Про це повідомив прес-центр АТО.
Так, вдень бойовики з протитанкового гранатомету і стрілецької зброї обстріляли українські укріплення поблизу Зайцевого. Також ворог застосовував озброєння БМП неподалік Пісків. А великокаліберний кулемет окупантів бив по укріпленнях сил АТО біля Майорська.
На Приморському напрямку близько 11 години проросійські найманці з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї відкривали вогонь в бік наших опорних пунктів на околицях Березового.
Загалом від опівночі, ворог 4 рази порушив перемир’я.
Під час двох обстрілів українські військові застосовували зброю на ураження противника.
Унаслідок бойових дій втрат серед українських захисників немає.
Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО залишалась напруженою, проте повністю контрольованою силами АТО. Ввечері бойовики проявляли активність, здебільшого, на Донецькому напрямку.
Так, після 18 години ворог з гранатометів і стрілецької зброї двічі обстрілював наші позиції на підступах до Авдіївки. З цієї ж зброї проросійські найманці тричі били у районі Невельського. А близько 20 години, унаслідок ворожого гранатометного вогню неподалік Новоселівки Другої, отримав поранення один наш військовослужбовець.
На Луганському напрямку наприкінці доби окупанти двічі били з мінометів калібру 82 міліметри по українських укріпленнях біля Кримського. Поблизу цього ж селища противник активно застосовував гранатомети та великокаліберні кулемети.
На Маріупольському напрямку вчора вдень, у результаті бойового протистояння неподалік Красногорівки, отримав осколкове поранення один український воїн. Крім того, під ворожим вогнем з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї ввечері опинились наші опорні пункти біля Водяного.
Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я.
У відповідь сили АТО 12 разів відкривали вогонь на ураження противника.
Унаслідок бойових дій двоє наших військовослужбовців отримали поранення.