Аратта - На головну
НОВИНИ   СТАТТІ   ТРАДИЦІЯ   ФОРУМ   РУС   ENG   DE   ESP   POL   PDA   RSS Експорт новин RSS

6 жовтня 2017, п`ятниця

«АРАТТА. Вікно в Україну» - домашня сторінка  Лист до редакції  Інформація про портал

Актуально
Музей «Аратта»
Невідома Аратта
Українські фільми
Українські мультфільми
Хто ти?
  Аратта у Facebook Аратта в YouTube Версія для мобільних пристроїв RSS
Чи знаєте Ви, що:
- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

Наш партнер - Дата-центр «Об`єднані Мережі України»

Курс валюти:
Курси валют в банках Києва
Курси валют в обмінниках Києва
Курси валют в регіонах України

Галерея дизайну «Аратта» — архітектура, брендінг, поліграфія, веб

Клуб української культури «Аратта» (м.Нововолинськ)


Погода в Україні:
 

Наш банер

Наш банер


Новини

Ситуація на фронті: сьогодні окупанти з важких озброєнь не стріляли

Війна з Росією (АТО) 126 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 6.10.2017 00:01 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: сьогодні окупанти з важких озброєнь не стріляли
Ситуація на фронті: сьогодні окупанти з важких озброєнь не стріляли
Упродовж сьогоднішнього дня обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Противник продовжив поодинокі обстріли наших позицій, здебільшого, на Донецькому напрямку.

Про це повідомив прес-центр АТО.

Так, вдень бойовики з протитанкового гранатомету і стрілецької зброї обстріляли українські укріплення поблизу Зайцевого. Також ворог застосовував озброєння БМП неподалік Пісків. А великокаліберний кулемет окупантів бив по укріпленнях сил АТО біля Майорська.

На Приморському напрямку близько 11 години проросійські найманці з гранатометів різних видів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї відкривали вогонь в бік наших опорних пунктів на околицях Березового.

Загалом від опівночі, ворог 4 рази порушив перемир’я.

Під час двох обстрілів українські військові застосовували зброю на ураження противника.

Унаслідок бойових дій втрат серед українських захисників немає.

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО залишалась напруженою, проте повністю контрольованою силами АТО. Ввечері бойовики проявляли активність, здебільшого, на Донецькому напрямку.

Так, після 18 години ворог з гранатометів і стрілецької зброї двічі обстрілював наші позиції на підступах до Авдіївки. З цієї ж зброї проросійські найманці тричі били у районі Невельського. А близько 20 години, унаслідок ворожого гранатометного вогню неподалік Новоселівки Другої, отримав поранення один наш військовослужбовець.

На Луганському напрямку наприкінці доби окупанти двічі били з мінометів калібру 82 міліметри по українських укріпленнях біля Кримського. Поблизу цього ж селища противник активно застосовував гранатомети та великокаліберні кулемети.

На Маріупольському напрямку вчора вдень, у результаті бойового протистояння неподалік Красногорівки, отримав осколкове поранення один український воїн. Крім того, під ворожим вогнем з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї ввечері опинились наші опорні пункти біля Водяного.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я.

У відповідь сили АТО 12 разів відкривали вогонь на ураження противника.

Унаслідок бойових дій двоє наших військовослужбовців отримали поранення.



Якщо ви помітили в тексті орфографічну помилку, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter

 Facebook  Коментарі
Share/Bookmark
 
Коментувати публікацію (0) надіслати другу версія для друку обговорити на форумі
Більше новин за темою «Війна з Росією (АТО)»:
Loading...
  
Більше тем:

Останні новини:

Популярні статті:
 
 

Коли ж ви гризете та їсте один одного, то глядіть, щоб не знищили один одного!”
Біблія

 
 
Опитування:

Україна сьогодні -
Окупована країна
Незалежна і самостійна
“Бананова республіка”
Час покаже







 

 

На головну | Новини | Святині | Публікації | Книги | Соціоніка | UA-RSS | Знаки | Фотоальбоми | Вільна галерея | Форум
 
Яндекс цитування Internet Map Счётчик тиц и PR Український рейтинг TOP.TOPUA.NET

© АРАТТА. Український національний портал. 2006-2017.
При передруці інформації, посилання на www.aratta-ukraine.com обов`язкове.