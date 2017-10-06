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Кібервійна. Антивірус “Касперського” допоміг Росії викрасти державні таємниці США

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Опубліковано - 6.10.2017 12:16 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Кібервійна. Антивірус “Касперського” допоміг Росії викрасти державні таємниці США
Кібервійна. Антивірус “Касперського” допоміг Росії викрасти державні таємниці США
Американське видання The Wall Street Journal повідомляє, з посиланням на численні анонімні поінформовані джерела, що у 2015 році уряду Росії вдалося отримати дані про те, як США здобувають доступ до комп’ютерних мереж інших країн та захищаються від кібератак.

Дані було викрадено з домашнього комп’ютера співробітника-контрактника Агенства з національної безпеки. При цьому російські хакери скористались антивірусним програмним забезпеченням "Лабораторії Касперського", яке було встановлене на домашньому комп’ютері.

Стаття відзначає зокрема, що "файли (з чутливою інформацією) було ідентифіковано на комп’ютері завдяки програмному забезпеченню Kaspersky Lab, яке використовував контрактник агентства.

Подія мала місце у 2015 році, наголошують джерела видання.

"Даний випадок є першим знаним випадком, у якому, як вважається, програмне забезпечення "Лабораторії Касперського" було використано Росією для шпигування проти уряду США. У 2016 році дана компанія, яка продає програмне забезпечення у США, отримала прибуток у розмірі понад 500 мільйонів доларів на ринках Європи та Північної Америки, за інформацією Data Corp. За оцінками самої компанії, програмним забезпеченням "Касперського" користуються понад 400 мільйонів людей у всьому світі", - пише The Wall-Street Journal.

Прикметно, що співробітникам Агенства з національної безпеки ніколи не довзолялось використовати програме забезпечення "Касперського", а співробітник АНБ з власної волі працював над чутливими матеріалами у позаробочий час.

Компанія надала наступну заяву з даного приводу:

"Як приватна компанія, Kaspersky Lab не має неналежних зв’язків із будь-яким урядом, включно із урядом Росії, компанія ніколи не допомагала, і не буде допомагати будь-якому уряду світу з його зусиллями у сфері кібершпіонажу"

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