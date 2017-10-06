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Заручники? Чекісти не пустили українських дипломатів до полонених прикордонників

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Опубліковано - 6.10.2017 23:40 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Заручники? Чекісти не пустили українських дипломатів до полонених прикордонників
Заручники? Чекісти не пустили українських дипломатів до полонених прикордонників
До двох українських прикордонників, яких нібито затримала російська ФСБ, не пускають дипломатів.

Про це повідомляють у Держприкордонслужбі України.

Поговорити із затриманими намагається український консул у Росії, але йому відмовляють з поясненням, що іще не встановили особи затриманих.

Українська сторона вже звернулася по допомогу до ОБСЄ та уповноваженого з прав людини.

"Консул намагався потрапити на зустріч. Але поки що через незрозумілі обставини російська сторона відмовила у зустрічі консула із нашими прикордонниками. Сподіваюся, що сьогодні-завтра все-таки ця зустріч відбудеться і тоді ситуація буде більш зрозумілою" - зазначив перший заступник голови Держприкордонслужби України Василь Серватюк.

Як відомо, 3 жовтня 2 офіцери відділу прикордонної служби "Зноб-Новгородське" Сумського прикордонного загону здійснювали моніторинг ділянки державного кордону, а близько 20:00 зв’язок з ними перервався.

Пізніше російська сторона офіційно підтвердила затримання військовослужбовців на кордоні Сумської області.

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