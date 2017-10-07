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Чи знаєте Ви, що:
- Українські дерев`яні церкви були збудовані у символічній формі кораблів та звернуті зі Сходу на Захід. Історично, українські церкви були побудовані з центральним нефом та двома боковими проходами. Це розділення споруди на три частини відповідає трьом догмам, або Божої Священної триєдності: духу, душі, та тілу людини. Багаточислені куполи та шпилі позначають щогли кораблю, а хрести на кожному вістрі розмежовують де бути вітрилам.

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Ситуація на фронті: майже спокійна ніч

Війна з Росією (АТО) 82 перегляди Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 7.10.2017 10:18 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті: майже спокійна ніч
Ситуація на фронті: майже спокійна ніч
У районі проведення АТО наприкінці минулої доби, активність противника дещо знизилась. Після 18 години бойовики не застосовували міномети та інше важке озброєння, а вогневе протистояння наших військ з окупантами зберігалось лише поблизу декількох населених пунктів.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Так, ввечері, вже за типовою тактикою проросійські найманці декілька годин з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів обстрілювали наші позиції на підступах до Авдіївки.

З цієї ж зброї бойовики били по українських опорних пунктах поблизу Кримського і Золотого, що на Луганському напрямку.

А на Приморському напрямку під ворожим вогнем з протитанкового гранатомету та кулеметів опинились укріплення сил АТО біля Широкиного.

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 9 разів порушили перемир’я.

Українські військові 7 разів відповідали ворогу, використовуючи весь спектр зброї не забороненої мирними домовленостями.

Унаслідок бойових дій один наш військовослужбовець отримав поранення.


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