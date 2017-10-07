Ситуація на фронті: майже спокійна ніч

Про це повідомляє прес-центр АТО.Так, ввечері, вже за типовою тактикою проросійські найманці декілька годин з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів обстрілювали наші позиції на підступах до Авдіївки.З цієї ж зброї бойовики били по українських опорних пунктах поблизу Кримського і Золотого, що на Луганському напрямку.А на Приморському напрямку під ворожим вогнем з протитанкового гранатомету та кулеметів опинились укріплення сил АТО біля Широкиного.Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 9 разів порушили перемир’я.Українські військові 7 разів відповідали ворогу, використовуючи весь спектр зброї не забороненої мирними домовленостями.Унаслідок бойових дій один наш військовослужбовець отримав поранення.