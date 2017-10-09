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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Чекісти масово вербують агентуру серед заробітчан

Війна з Росією (АТО) 207 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 9.10.2017 15:22 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Чекісти масово вербують агентуру серед заробітчан
Чекісти масово вербують агентуру серед заробітчан
Служба безпеки України заявляє, що факти вербування українців російськими спецслужбами набувають масового характеру, і закликає громадян України утриматися від візитів до Росії.

9 жовтня в СБУ повідомили, що її співробітники викрили спробу вербування спецслужбами Росії жителя Чернігівської області України.

За повідомленням, українець нелегально працював у Росії і потрапив у поле зору спецслужб Росії, які тиском і погрозами примусили чоловіка погодитися на співпрацю. «Погрожуючи кримінальним переслідуванням за нелегальне працевлаштування, представники ФСБ змусили заробітчанина повернутися в Україну та зібрати інформацію про кількість особового складу і техніки українських військових підрозділів в прикордонних з Росією районах. Чоловік також мав надати відомості про засоби захисту державного кордону України, розміщення військових об’єктів і конфіденційні дані співробітників українських правоохоронних органів. Після виконання завдання він мав прибути до Росії й передати інформацію своїм «кураторам», – повідомили в СБУ.

За даними відомства, після повернення в Україну чернігівець відразу зв’язався зі співробітниками СБУ і надав свідчення.

У СБУ нагадали, що, згідно з Кримінальним кодексом України, державна зрада карається позбавленням волі строком до 15 років. «Однак, враховуючи, що мешканець Чернігівщини не виконав злочинного завдання іноземних спецслужб і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними та отримане завдання, суд задовольнив клопотання органів слідства і звільнив його від кримінальної відповідальності», – йдеться в повідомленні.

У вересні Кабінет міністрів України доручив Міністерству закордонних справ і Службі безпеки внести Росію до переліку країн міграційного ризику.

МЗС України неодноразово закликало українців утриматися від поїздок до Росії через небезпеку затримання там.

Президент України Петро Порошенко 20 вересня під час свого виступу на сесії Генасамблеї ООН заявив, що Росія утримує щонайменше 16 українців.

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