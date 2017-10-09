Чекісти масово вербують агентуру серед заробітчан

9 жовтня в СБУ повідомили, що її співробітники викрили спробу вербування спецслужбами Росії жителя Чернігівської області України.За повідомленням, українець нелегально працював у Росії і потрапив у поле зору спецслужб Росії, які тиском і погрозами примусили чоловіка погодитися на співпрацю. «Погрожуючи кримінальним переслідуванням за нелегальне працевлаштування, представники ФСБ змусили заробітчанина повернутися в Україну та зібрати інформацію про кількість особового складу і техніки українських військових підрозділів в прикордонних з Росією районах. Чоловік також мав надати відомості про засоби захисту державного кордону України, розміщення військових об’єктів і конфіденційні дані співробітників українських правоохоронних органів. Після виконання завдання він мав прибути до Росії й передати інформацію своїм «кураторам», – повідомили в СБУ.За даними відомства, після повернення в Україну чернігівець відразу зв’язався зі співробітниками СБУ і надав свідчення.У СБУ нагадали, що, згідно з Кримінальним кодексом України, державна зрада карається позбавленням волі строком до 15 років. «Однак, враховуючи, що мешканець Чернігівщини не виконав злочинного завдання іноземних спецслужб і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними та отримане завдання, суд задовольнив клопотання органів слідства і звільнив його від кримінальної відповідальності», – йдеться в повідомленні.У вересні Кабінет міністрів України доручив Міністерству закордонних справ і Службі безпеки внести Росію до переліку країн міграційного ризику.МЗС України неодноразово закликало українців утриматися від поїздок до Росії через небезпеку затримання там.Президент України Петро Порошенко 20 вересня під час свого виступу на сесії Генасамблеї ООН заявив, що Росія утримує щонайменше 16 українців.