Політичний тероризм. ГПУ доповіла про розслідування вбивства Вороненкова

Про це повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.«За результатами розслідування, яке фактично немає аналогів в Україні, вдалося встановити усіх учасників злочинної групи, причетних до організації і вчинення цього вбивства та відтворити хронологію подій від підготовки злочину до затримання підозрюваних осіб», - наголосив на початку свого виступу Юрій Луценко.Генеральний прокурор України нагадав, що розслідування цього зухвалого злочину із самого початку здійснювалося у тісній взаємодії слідчих столичної прокуратури та оперативних працівників Департаменту карного розшуку Національної поліції України, Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України.«Слідство встановило, що цей злочин є замовним. І ми переконані, що до його вчинення призвели свідчення Дениса Вороненкова про злочини російських військ на території України, а також у справі щодо державної зради Віктора Януковича. Саме для того, щоб не допустити свідчень Дениса Вороненкова в українських, та у подальшому у міжнародних судах, представники російських спецслужб підготували план фізичного знищення цього свідка», - зазначив Юрій Луценко.Даними, здобутими під час розслідування встановлено, що фактичним замовником вбивства став підконтрольний ФСБ, «кримінальний авторитет» – В. Тюрін, громадянин Російської Федерації, 25.11.1958 року народження, уродженець Башкирської АРСР, раніше судимий. Також він є лідером «Братського» злочинного угруповання.«Тюрін погодився на фінансування та організацію злочину в обмін на преференції спецслужб щодо контролю над кримінальними угрупованнями на території РФ та країн СНД. До того ж, він мав особистий мотив для вбивства, оскільки раніше був цивільним чоловіком дружини Дениса Вороненкова Марії Максакової», - сказав Юрій Луценко.Під час брифінгу деталі вчинення вказаного злочину розповів перший заступник прокурора міста Києва, старший групи прокурорів Павло Кононенко. Зокрема, він зазначив, що В. Тюрін, використовуючи розгалужені зв’язки з кримінальними злочинцями на території України, підшукав особу, яка безпосередньо зайнялася підготовкою вбивства, залученням та фінансуванням співучасників та виконавців, розробленням заходів конспірації тощо. Ним став Ю. Василенко, 09.10.1979 року народження, уродженець міста Харкова, неодноразово судимий, як на території України, так і на території РФ.Безпосередньо підготовка до злочину розпочалася на початку лютого 2017 року. У цей час Ю. Василенко за вказівкою В. Тюріна прибув до України.Перебуваючи у місті Харків, він залучив до організації злочину раніше судимого Олександра Лося, громадянина України, 1978 року народження, з яким мав дружні стосунки.У свою чергу Лось зв’язався із учасником АТО Ярославом Левенцем, громадянином України, 1985 року народження, з яким познайомився під час перебування у слідчому ізоляторі в м. Дніпро. Левенець зі свого боку залучив до вчинення злочину своїх давніх приятелів – мешканців м. Павлоград, з якими окрім дружніх стосунків, мав спільні ідеологічні та політичні погляди, а саме Павла Паршова, громадянина України, 1988 року народження та Ярослава Тарасенка, громадянина України, 1981 року народження, мешканця м. Павлоград, не працюючого, який притягується до кримінальної відповідальності Новомосковським районним судом Дніпропетровської області за вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 3 ст. 187 та ч. 1, ч. 2 ст. 263 КК України.З березня 2017 року учасники злочинної групи почали активну підготовку до злочину, яка включала оренду кількох квартир, автомобілів, зовнішнє спостереження за жертвою тощо.За результатами розслідування організатору та замовнику даного вбивства, громадянину Російської Федерації В. Тюріну повідомлено про підозру в організації вчинення умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині (умисне вбивство) з корисливих мотивів, в організації умисного протиправного заподіяні смерті іншій людині (умисне вбивство) вчиненого на замовлення, а також в організації умисного протиправного заподіяння смерті іншій людині (умисне вбивство) вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, п. 6 ч. 2 ст. 115 КК України, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України, ч. 3 ст. 27, п. 6 ч. 12 ст. 115 КК України.На даний час В. Тюрін перебуває на території Російської Федерації.Повідомлено про підозру Василенку, місце перебування якого встановлюється. Також повідомлено про підозру Тарасенку, Левенцю та Лосю.Левенця оголошено у міжнародний розшук, Тарасенко та Лось перебувають під вартою.Підсумовуючи виступ, Юрій Луценко також зазначив, що загалом в межах провадження допитані понад 350 свідків, опрацьовано сотні відеозаписів з камер відео-спостереження (об’єм яких склав майже три Терабайта), проведено понад 60 обшуків, здійснено понад 430 тимчасових доступів до речей та документів, призначено та проведено майже три десятки різних судових експертиз.Завершуючи брифінг Генеральний прокурор України подякував всім правоохоронним органам України, залученим до розслідування вказаного злочину, за ефективну роботу та співпрацю, завдяки якій, чи не вперше в Україні, вдалося розкрити резонансне вбивство від замовника до виконавців.