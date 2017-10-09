Компанія Google вперше виявила факти впливу російських операторів на вибори у США

Про цеThe Washington Post.Так, компанія виявила, що десятки тисяч доларів були витрачені на рекламу з російських акаунтів, які займалися розповсюдженням дезінформації на продуктах Google, у тому числі YouTube, Gmail і сервісі онлайн-реклами DoubleClick.Відкриття Google є вагомими, оскільки, за інформацією видання, реклама закуповувалася не з петербурзької "фабрики тролів" - це означає, що зусилля Росії по розповсюдженню дезінформації в Інтернеті можуть бути набагато більшою проблемою, ніж вважалося раніше.Зазначається, що компанія Google розпочала розслідування з цього питання, після того, як Конгрес примусив технологічні компанії визначити, як російські оператори використовували соціальні медіа, інтернет-рекламу та інші цифрові інструменти, щоб вплинути на президентські вибори 2016 року.Люди, які знайомі з дослідженням, заявили, що Google розглядав безліч рекламних оголошень, вартість яких становить менше 100 тис доларів і що компанія досі з’ясовує, чи вся реклама надходять від тролів або ж деякі з них надхоить від звичайних людей.