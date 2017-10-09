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- під час англо-бурської війни (Південна Африка) в 1899-1902 роках, командир одного з загонів бурів українець Юрій Будяк, врятував від розстрілу одного молодого англійського журналіста. Згодом останній допоміг Ю.Будяку вступити до Оксфордського університету. В 1917 році Ю.Будяк працює в уряді Української Народної Республіки. В 1943 році Юрій Будяк помирає в радянському концтаборі. Англійського журналіста звали .... Уїнстон Черчілль....

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Компанія Google вперше виявила факти впливу російських операторів на вибори у США

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Опубліковано - 9.10.2017 18:42 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Компанія Google вперше виявила факти впливу російських операторів на вибори у США
Компанія Google вперше виявила факти впливу російських операторів на вибори у США
Компанія Google вперше виявила факти, що російські оператори експлуатували платформи компанії для впливу на президентські вибори США 2016 року.

Про це пише The Washington Post.

Так, компанія виявила, що десятки тисяч доларів були витрачені на рекламу з російських акаунтів, які займалися розповсюдженням дезінформації на продуктах Google, у тому числі YouTube, Gmail і сервісі онлайн-реклами DoubleClick.

Відкриття Google є вагомими, оскільки, за інформацією видання, реклама закуповувалася не з петербурзької "фабрики тролів" - це означає, що зусилля Росії по розповсюдженню дезінформації в Інтернеті можуть бути набагато більшою проблемою, ніж вважалося раніше.

Зазначається, що компанія Google розпочала розслідування з цього питання, після того, як Конгрес примусив технологічні компанії визначити, як російські оператори використовували соціальні медіа, інтернет-рекламу та інші цифрові інструменти, щоб вплинути на президентські вибори 2016 року.

Люди, які знайомі з дослідженням, заявили, що Google розглядав безліч рекламних оголошень, вартість яких становить менше 100 тис доларів і що компанія досі з’ясовує, чи вся реклама надходять від тролів або ж деякі з них надхоить від звичайних людей.

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