У Росії мають свої версії вбивства Вороненкова

Денис Вороненков

Про це заявили слідчі, які займаються розслідуванням вбивства Вороненкова, передає російське видання РБК.Вказується, що російське слідство розглядає кілька версій. Серед них є і побутова, тобто вбивство, вчинене на грунті ревнощів."Ця версія не є пріоритетною", - вказав співрозмовник.Як відомо, за даними ГПУ, організатором вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова є російський "злодій в законі" Володимир Тюрін.Україна звертатиметься до Російської Федерації для екстрадиції замовника вбивства Вороненкова.Мотивом убивства Вороненкова, згідно ізукраїнської прокуратури, стало поєднання вищих інтересів Росії та особистих мотивів замовника Володимира Тюріна.