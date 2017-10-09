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- під час англо-бурської війни (Південна Африка) в 1899-1902 роках, командир одного з загонів бурів українець Юрій Будяк, врятував від розстрілу одного молодого англійського журналіста. Згодом останній допоміг Ю.Будяку вступити до Оксфордського університету. В 1917 році Ю.Будяк працює в уряді Української Народної Республіки. В 1943 році Юрій Будяк помирає в радянському концтаборі. Англійського журналіста звали .... Уїнстон Черчілль....

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У Росії мають свої версії вбивства Вороненкова

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Опубліковано - 9.10.2017 21:52 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Денис Вороненков
Денис Вороненков
У Слідчому комітеті Росії не вважають пріоритетною озвучену версію Генпрокуратури України про вбивство колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Про це заявили слідчі, які займаються розслідуванням вбивства Вороненкова, передає російське видання РБК.

Вказується, що російське слідство розглядає кілька версій. Серед них є і побутова, тобто вбивство, вчинене на грунті ревнощів.

"Ця версія не є пріоритетною", - вказав співрозмовник.

Як відомо, за даними ГПУ, організатором вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова є російський "злодій в законі" Володимир Тюрін.

Україна звертатиметься до Російської Федерації для екстрадиції замовника вбивства Вороненкова.

Мотивом убивства Вороненкова, згідно із версією української прокуратури, стало поєднання вищих інтересів Росії та особистих мотивів замовника Володимира Тюріна.

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