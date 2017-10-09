У Росії мають свої версії вбивства Вороненкова

Денис Вороненков
Про це заявили слідчі, які займаються розслідуванням вбивства Вороненкова, передає російське видання РБК.
Вказується, що російське слідство розглядає кілька версій. Серед них є і побутова, тобто вбивство, вчинене на грунті ревнощів.
"Ця версія не є пріоритетною", - вказав співрозмовник.
Як відомо, за даними ГПУ, організатором вбивства екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова є російський "злодій в законі" Володимир Тюрін.
Україна звертатиметься до Російської Федерації для екстрадиції замовника вбивства Вороненкова.
Мотивом убивства Вороненкова, згідно із