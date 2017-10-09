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Ситуація на фронті без суттєвих змін

Війна з Росією (АТО) 180 переглядів Система Orphus: виділіть орфографічну помилку мишею і натисніть Ctrl+Enter

Опубліковано - 9.10.2017 22:23 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Ситуація на фронті без суттєвих змін
Ситуація на фронті без суттєвих змін
Упродовж сьогоднішнього дня російсько-окупаційні угруповання продовжували обстріли позицій українських військ із застосуванням мінометів та гранатометів різних видів.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Так, найбільш неспокійно було на Приморському напрямку. Тут окупанти вночі з автоматичних гранатометів били по укріпленнях сил АТО неподалік Красногорівки. Наші військові накрили ворога вогнем з великокаліберного кулемету. Унаслідок цього протистояння отримав поранення один український боєць. Постраждалого оперативно було госпіталізовано і, на даний момент, стан його здоров’я оцінюється як задовільний. Крім того, під ранок проросійські найманці обстріляли наші позиції з протитанкового гранатомету біля Талаківки. У результаті цієї провокації один військовослужбовець Збройних Сил України отримав бойову травму. А близько 16 години ворог у районі Широкиного застосував 82-міліметровий міномет.

Вдень на Донецькому напрямку бойовики обстрілювали з кулеметів українських захисників біля Авдіївки та Невельського.

На Луганському напрямку факт застосування ворогом протитанкового гранатомету зафіксований неподалік Новоолександрівки.

Загалом від опівночі незаконні збройні формування 6 разів порушили перемир’я.

Майже на кожен ворожий обстріл сили АТО застосовували зброю на ураження противника.

Минула доба у районі проведення АТО завершилась збільшенням кількості обстрілів позицій української армії з боку бойовиків. Здебільшого, ворог використовував гранатомети і стрілецьку зброю.

Так, увечері на Донецькому напрямку з різних видів гранатометів і великокаліберних кулеметів проросійські найманці били по наших позиціях біля Авдіївки, Пісків, Майорська, Луганського, шахти Бутівка. Українські військові вогнем у відповідь жорстко придушували активність противника.

На Луганському напрямку російсько-окупаційні угруповання 4 рази і упродовж декількох годин, відкривали вогонь з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, різних видів гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського. Також двічі під гранатометний вогонь противника потрапили наші укріплення неподалік Трьохізбенки, і один раз у районі Новоолександрівки і Попасної.

На Приморському напрямку інтенсивність обстрілів увечорі дещо зменшилась. Проте, близько 20 години бойовики застосовували автоматичний гранатомет на підступах до Мар’їнки.

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 26 разів порушили перемир’я.

Українські військові 19 разів вогнем у відповідь примушували противника дотримуватись режиму тиші.

Унаслідок бойових дій втрат серед бійців АТО немає.



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