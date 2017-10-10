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Російські провокатори вивели озброєних людей на мітинг у США

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Опубліковано - 10.10.2017 11:27 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Російські провокатори вивели озброєних людей на мітинг у США
Російські провокатори вивели озброєних людей на мітинг у США
У травні 2016-го року за допомогою сторінки у Facebook, яка наповнювалась із Росії, було організовано мітинг проти “ісламізації” за участі озброєних людей.

На це звертає увагу стаття на сайті ThinkProgess, спираючись на попердні викриття американського каналу CNN. Останній оприлюднив інформацію про активну роль фальших Facebook сторінок в організації протестів американських білих націоналстів у США.

Мітинг у центрі міста Х’юстон, столиці США, був організований сторінкою “Heart of Texas”. Деякі протестувальники проти "ісламізації" - які вигукували гасла на підтримку фашизму та білого націоналізму - прийшли озброними гвинтівками AR-15. З’являтись на мітинг озброєними закликала власне сама сторінка, яку останні повідомлення в американських ЗМІ пов’язали із Росією. Сама подія пройшла без насильства.

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