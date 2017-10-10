- в селі Лемеші (Чернігівська область) на початку XVIII століття народився хлопчик Олексій Розум. У вільний від випасу корів час, він співав у сільскому церковному хорі, де був помічений, відправлений до Петербургу й згодом став графом Розумовським й вінчаним чоловіком імператриці Елизавети (щоправда без права престолонаслідування). Брат графа Кирило у 18 років (!!!) очолив петербургську академію наук, а згодом ще й став гетьманом Лівобережної України...
Російські провокатори вивели озброєних людей на мітинг у США
У травні 2016-го року за допомогою сторінки у Facebook, яка наповнювалась із Росії, було організовано мітинг проти “ісламізації” за участі озброєних людей.
На це звертає увагу стаття на сайті ThinkProgess, спираючись на попердні викриття американського каналу CNN. Останній оприлюднив інформацію про активну роль фальших Facebook сторінок в організації протестів американських білих націоналстів у США.
Мітинг у центрі міста Х’юстон, столиці США, був організований сторінкою “Heart of Texas”. Деякі протестувальники проти "ісламізації" - які вигукували гасла на підтримку фашизму та білого націоналізму - прийшли озброними гвинтівками AR-15. З’являтись на мітинг озброєними закликала власне сама сторінка, яку останні повідомлення в американських ЗМІ пов’язали із Росією. Сама подія пройшла без насильства.
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