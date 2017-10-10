«Настамнебыло». У Кремлі повторюють пропагандистські мантри

Як сказав, коментуючи переговори представників Росії і США щодо врегулювання цього конфлікту, речник Кремля Дмітрій Пєсков, зміни у становищі в регіоні можуть влаштувати «тільки учасники цього конфлікту», якими, за його словами, є, мовляв, «Київ і Донбас».Натомість, заявив він на запитання про зустріч наприкінці минулого тижня спецпредставника Державного департаменту США у справах України Курта Волкера і помічника президента Росії Владіслава Суркова, цих змін неможливо досягти силами країн-учасниць «нормандського процесу» або інших країн, зокрема США.Росія у своїй пропаганді постійно поширює думку, ніби вона жодним чином не причетна до подій на окупованій частині Донбасу і не є учасником конфлікту, ба більше – не є навіть стороною цілої низки мінських домовленостей кінця 2014 – початку 2015 років про врегулювання в регіоні, бо нібито підписувала їх, мовляв, лише як «гарант». Відтак Росія відмовляється виконати свої зобов’язання за цими домовленостями, зокрема щодо виведення з окупованої частини Донбасу її військ і озброєнь, роззброєння незаконних збройних формувань, які вона там озброїла, створення на непідконтрольній нині ділянці українсько-російського кордону зони безпеки по обидва боки лінії кордону під контролем і моніторингом ОБСЄ, чи звільнення заручників, яких утримує або сама Росія, або підконтрольні їй бойовики.В Україні і на Заході відкидають таку позицію і вимагають від Москви виконувати її зобов’язання за мінськими угодами, а також змусити до такого виконання бойовиків, яких вона контролює.