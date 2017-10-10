“Гібридна” політика Кремля. Земан пропонує взяти компенсацію за Крим

Про це пан Земан заявив у Парламентській асамблеї Ради Європи."Крим - це анексія, без сумніву. Та це завершена справа", - сказав пан Земан.За його словами, Україні і Росії слід домовитися про "якусь компенсацію - чи у фінансовій формі, чи нафтою і газом", - додав він.У разі незгоди щодо Криму може початися "європейська війна", застеріг чеський президент."Ми маємо уникнути європейської війни і водночас компенсувати Україні (втрату Криму. - Ред.)", - звернувся він до депутатів.Міністр закордонних справ України так відреагував у Twitter на ці заяви:"Залиште Земана, його не виправити. В театрі є режисери і є актори. Ті, хто запросили його до виступу, знали, що він скаже. З ними і треба боротися", - написав він.Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба також назвав пана Земана "актором", додавши, що "Крим не продається"."Він (Земан. - Ред.) завжди був за Росію. Сьогодні він був просто артистом, якого вивели на авансцену, щоби створити правильну атмосферу і мобілізувати людей, які ще не визначилися щодо повернення росіян (до ПАРЄ. - Ред.)", - написав він у Facebook.Раніше російську делегацію позбавили права голосу на сесіях ПАРЄ і можливості брати участь у роботі статутних органів асамблеї через події в Україні.Президент Земан неодноразово публічно висловлювався про те, що Україна не зможе повернути Крим, та засуджував санкції проти Росії, що їх запровадили після анексії Криму.