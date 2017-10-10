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Чи знаєте Ви, що:
- в місті Батурин (Чернігівська область) 5 листопада 1702 року у генерального писаря Пилипа Орлика народився син Григор. Згодом вони будуть змушені покинути Україну. Пилип Орлик буде гетьманувати понад тридцять років, але більша частина його гетьманства пройде в еміграції. Григор Орлик стане визначним державним і військовим діячем Франції, генералом і довіреною особою короля Людовіка XV, отримає графський титул і велику кількість європейських нагород. В 1747 році Г.Орлик одружиться на Луїзі-Олені де Брюн де Дентельвіль і стане володарем значних земель у Франції. Під Парижем він буде мати замок. В середині ХХ ст. на землях, що колись належали Григору Орлику буде побудований міжнародний аеропорт “Орлі”...

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“Гібридна” політика Кремля. Земан пропонує взяти компенсацію за Крим

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Опубліковано - 10.10.2017 18:36 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

“Гібридна” політика Кремля. Земан пропонує взяти компенсацію за Крим
“Гібридна” політика Кремля. Земан пропонує взяти компенсацію за Крим
Президент Чехії Мілош Земан вважає, що анексія Криму Росією є “завершеною справою”, і пропонує владнати її шляхом виплат Україні.

Про це пан Земан заявив у Парламентській асамблеї Ради Європи.

"Крим - це анексія, без сумніву. Та це завершена справа", - сказав пан Земан.

За його словами, Україні і Росії слід домовитися про "якусь компенсацію - чи у фінансовій формі, чи нафтою і газом", - додав він.

У разі незгоди щодо Криму може початися "європейська війна", застеріг чеський президент.

"Ми маємо уникнути європейської війни і водночас компенсувати Україні (втрату Криму. - Ред.)", - звернувся він до депутатів.

"Крим не продається"

Міністр закордонних справ України так відреагував у Twitter на ці заяви:

"Залиште Земана, його не виправити. В театрі є режисери і є актори. Ті, хто запросили його до виступу, знали, що він скаже. З ними і треба боротися", - написав він.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба також назвав пана Земана "актором", додавши, що "Крим не продається".

"Він (Земан. - Ред.) завжди був за Росію. Сьогодні він був просто артистом, якого вивели на авансцену, щоби створити правильну атмосферу і мобілізувати людей, які ще не визначилися щодо повернення росіян (до ПАРЄ. - Ред.)", - написав він у Facebook.

Раніше російську делегацію позбавили права голосу на сесіях ПАРЄ і можливості брати участь у роботі статутних органів асамблеї через події в Україні.

Президент Земан неодноразово публічно висловлювався про те, що Україна не зможе повернути Крим, та засуджував санкції проти Росії, що їх запровадили після анексії Криму.

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