Ситуація на фронті: окупанти влаштовують показову стрілянину

Як і вчора, основна активність проросійських найманців зберігалась на Донецькому і Луганському напрямках, повідомляє прес-центр АТО.Так, вночі бойовики зі стрілецької зброї і протитанкового гранатомету били по захисниках Кримського та станції Донець.На Донецькому напрямку вдень ворог з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї обстрілював укріплення сил АТО у районі Авдіївської промзони. А озброєння БМП окупанти застосовували біля Пісків.На Приморському напрямку під ранок противник майже годину вів вогонь з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї поблизу Новотроїцького. Наші бійці оперативно і жорстко відповіли ворогу з піхотного озброєння.Також варто додати, що за оперативними даними на тимчасово окупованій території бойовики й надалі приховано продовжують планувати і здійснювати вогневі провокації проти українських військ. Одночасно з демонстративним доведенням до передових підрозділів “наказу про заборону застосування зброї”, російсько-окупаційне командування так званого 2 армійського корпусу видає окремі розпорядження про обстріли з метою провокацій вогню у відповідь. Часто-густо ці провокації бойовики синхронізують з маршрутами та часом пересування представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Одночасно на ці обстріли залучають і знімальні групи підконтрольних ЗМІ. Про тотальний контроль свідчить і той факт, що представники контррозвідки ФСБ Росії перевіряють усі відзняті сюжети, аби не допустити потрапляння в ефір кадрових російських військових.У районі проведення АТО, наприкінці вчорашньої доби бойова активність російсько-окупаційних угруповань змістилась з Донецького напрямку на Луганський, який раніше був відносно спокійним.Так, після 18 години бойовики з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї відкривали вогонь по наших позиціях на підступах до Станиці Луганської, Валуйського, Новоолександрівки, Трьохізбенки.На Приморському напрямку, увечорі, проросійські найманці впродовж декількох годин обстрілювали з озброєння БМП, автоматичних гранатометів та кулеметів українські опорні пункти неподалік Гнутового. У відповідь військовослужбовці сил АТО застосовували увесь спектр незабороненого піхотного озброєння. У результаті цього протистояння, близько 18 години один наш захисник був поранений, інший отримав бойову травму.На Донецькому напрямку ввечері було відносно спокійно. Лише поблизу Зайцевого зафіксований недовготривалий обстріл наших укріплень із стрілецької зброї.Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 12 разів порушили режим припинення вогню.У відповідь військовослужбовці Збройних Сил України 8 разів застосовували зброю для примушення противника до миру.Внаслідок бойових дій двоє наших захисників були пораненні, ще двоє отримали бойові травми.