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Росія, попри санкції, закуповує ПЗ Microsoft

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Опубліковано - 11.10.2017 15:53 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Росія, попри санкції, закуповує ПЗ Microsoft
Росія, попри санкції, закуповує ПЗ Microsoft
Російські державні структури і близькі до них організації, в тому числі в анексованому Криму, продовжують закуповувати іноземне програмне забезпечення американської компанії Microsoft.

Про це повідомляє агенція Reuters за результатами власного розслідування.

За повідомленням, це відбувається в обхід накладених США на Росію санкцій і декларацій російської влади про «імпортозаміщення» в цій галузі. Щоб обійти заборону, багато російських структур в анексованому Криму закуповують американське програмне забезпечення через посередників або на підставних осіб, повідомляє Reuters.

Російська влада намагається «імпортозамінити» іноземне програмне забезпечення в держструктурах від 2014 року, коли Росія анексувала Криму. Після цього США і країни ЄС наклали на Кремль економічні санкції і заборонили американським компаніям продавати у Крим товари і послуги, зокрема американське ПЗ. Також санкції були накладені на компанії військової індустрії: їм продаж американського ПЗ заборонили не тільки через анексію Криму, а й через участь Росії в конфлікті у східній Україні.

Однак компанія Microsoft продовжує продавати свою продукцію структурам в Росії і анексованому Криму, які потрапили під санкції. За час дії санкцій, за підрахунками Reuters, кримські структури, пов’язані з державою або місцевою владою, придбали понад п’ять тисяч пакетів Microsoft на суму понад 60 мільйонів рублів (1,03 мільйона доларів).

Серед покупців був концерн «Алмаз-Антей», який об’єднує підприємства, що розробляють і випускають озброєння, зокрема ЗРК «Бук». Саме з нього, на думку експертів, над Донбасом був збитий малайзійський пасажирський літак. Крім того, серед покупців, за даними Reuters, були агентство Головдержекспертизи, яка займається держприйомом всіх будівель і споруд, що зводяться в Росії, в тому числі мосту в Крим, і санаторій «Крим», який належить Міноборони Росії. Також серед покупців агенція наводить суднобудівний завод «Море» на східному узбережжі Феодосійської затоки. Він у червні 2016 року придбав 150 копій Windows Server, а також пакети SQL Server і Office через зареєстровану в Москві компанію «Веб-потік», бо безпосередньо, швидше за все, купити б їх не зміг.

Жодна з цих структур офіційно не коментувала закупівлі ПЗ Microsoft. «Але так, якби ми купили безпосередньо у Microsoft, ми б потрапили під санкції, – визнав один зі співробітників заводу «Море» на умовах анонімності. – Але купити через посередника в Росії – не проблема».

Інші кримські структури, з якими вдалося поспілкуватися Reuters, заявляють, що при реєстрації продуктів Microsoft багато хто надає не реальну адресу, а адресу в сусідньому з анексованим Кримом Краснодарському краї Росії, і це у випадку з Microsoft зазвичай «спрацьовує», і компанія не вважається кримською.

Представники Microsoft зі свого боку стверджують, що не порушують режим санкцій і готові припинити надавати свої послуги споживачам, які потрапили під санкції.

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