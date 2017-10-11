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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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СБУ попередила у Маріуполі низку терактів проти мирного населення, запланованих спецслужбами РФ

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Опубліковано - 11.10.2017 21:22 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

СБУ попередила у Маріуполі низку терактів проти мирного населення, запланованих спецслужбами РФ
СБУ попередила у Маріуполі низку терактів проти мирного населення, запланованих спецслужбами РФ
Співробітники Департаменту контррозвідки та управління Служби безпеки України у Донецькій та Луганській областях попередили у Маріуполі низку терактів проти мирного населення, запланованих так званою «МГБ ДНР» під кураторством російських спецслужб.

Оперативники спецслужби встановили, що ватажком диверсійної групи є відомий українським правоохоронцям ще з 2014 року співробітник так званого «МГБ ДНР» Дмитро Забудський. «Він отримав завдання від російських спецслужб підібрати диверсійну групу зі знайомих, які мешкають на підконтрольній українській владі території», ‒ повідомив під час брифінгу Голова СБУ, передає прес-центр Служби Безпеки.

Співробітники СБ України задокументували, що Забудський знайшов двох чоловіків для здійснення терористичних актів у мирних українських містах Донеччини для дестабілізації ситуації, залякування населення та провокування паніки у регіоні.
Координацію та інструктаж диверсантів стосовно поставлених «цілей», підготовки вибухових пристроїв здійснювали спецслужби РФ у режимі відеоконференцій через інтернет-сервіси. Співробітники СБ України задокументували алгоритм підготовки диверсійної групи до терактів, а також функції всіх її учасників, кураторів та організаторів.

Оперативники спецслужби затримали двох диверсантів з вибуховим пристроєм в одному з приміщень залізничного вокзалу в Маріуполі. «Теракти були заплановані саме проти мирного населення та передбачали великі жертви серед громадян», ‒ наголосив Василь Грицак. За його словами, перший підрив був запланований під час відправлення пасажирського потягу «Маріуполь – Київ», що передбачало велику кількість людських жертв.

Фахівці виявили та знешкодили вибуховий пристрій з двох протипіхотних осколкових мін МОН-50, обладнаний засобом дистанційного підриву. Кожна з них має приблизно п’ятсот осколкових елементів із зоною ураження п’ятдесят метрів.

Зі свідчень затриманих диверсантів, потім вони мали підірвати ще низку соціальних та інфраструктурних об’єктів у мирних регіонах Донеччини. Дмитро Забудський керував спільниками з тимчасово окупованої терористами території Донбасу.

Тривають першочергові слідчо-оперативні дії у рамках раніше відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.




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