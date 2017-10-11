СБУ попередила у Маріуполі низку терактів проти мирного населення, запланованих спецслужбами РФ

Оперативники спецслужби встановили, що ватажком диверсійної групи є відомий українським правоохоронцям ще з 2014 року співробітник так званого «МГБ ДНР» Дмитро Забудський. «Він отримав завдання від російських спецслужб підібрати диверсійну групу зі знайомих, які мешкають на підконтрольній українській владі території», ‒ повідомив під час брифінгу Голова СБУ, передає прес-центр Служби Безпеки.Співробітники СБ України задокументували, що Забудський знайшов двох чоловіків для здійснення терористичних актів у мирних українських містах Донеччини для дестабілізації ситуації, залякування населення та провокування паніки у регіоні.Координацію та інструктаж диверсантів стосовно поставлених «цілей», підготовки вибухових пристроїв здійснювали спецслужби РФ у режимі відеоконференцій через інтернет-сервіси. Співробітники СБ України задокументували алгоритм підготовки диверсійної групи до терактів, а також функції всіх її учасників, кураторів та організаторів.Оперативники спецслужби затримали двох диверсантів з вибуховим пристроєм в одному з приміщень залізничного вокзалу в Маріуполі. «Теракти були заплановані саме проти мирного населення та передбачали великі жертви серед громадян», ‒ наголосив Василь Грицак. За його словами, перший підрив був запланований під час відправлення пасажирського потягу «Маріуполь – Київ», що передбачало велику кількість людських жертв.Фахівці виявили та знешкодили вибуховий пристрій з двох протипіхотних осколкових мін МОН-50, обладнаний засобом дистанційного підриву. Кожна з них має приблизно п’ятсот осколкових елементів із зоною ураження п’ятдесят метрів.Зі свідчень затриманих диверсантів, потім вони мали підірвати ще низку соціальних та інфраструктурних об’єктів у мирних регіонах Донеччини. Дмитро Забудський керував спільниками з тимчасово окупованої терористами території Донбасу.Тривають першочергові слідчо-оперативні дії у рамках раніше відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.