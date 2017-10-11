Ситуація на фронті поступово загострюється

Про це повідомив прес-центр АТО.Так, з гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики двічі вели вогонь по наших опорних пунктах у районі Авдіївки. Крім того, стрілецьку зброю противник застосовував на підступах до Невельського, Луганського та Пісків.На Маріупольському напрямку – ворог тричі бив з кулеметів та протитанкових гранатометів на околицях Талаківки. З цієї ж зброї проросійські найманці відкривали вогонь по оборонцях Широкиного.Загалом від початку доби незаконні збройні формування 12 разів порушили перемир’я.Українські військові 8 разів відповідали ворогу з піхотного озброєння, не забороненого мирними домовленостями.Унаслідок бойових дій втрат серед наших військовослужбовців немає.Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка не зазнала суттєвих змін. Російсько-окупаційні угруповання продовжили обстріли позицій Збройних Сил України, фокусуючи активність на Луганському напрямку.Так, починаючи з 16.00 і майже до 19.00 години, окупанти 4 рази з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї били по опорних пунктах біля Новоолександрівки. Наші військові жорстко відповідали противнику з піхотного озброєння. У результаті цього протистояння, близько 18.00 години отримав поранення один наш боєць. Крім того під ворожим вогнем ввечері опинились захисники Трьохізбенки.На Донецькому напрямку кількість вогневих провокацій дещо зменшилась. Проте і тут бойовики не повністю дотримувались режиму тиші. Близько 18.00 години, внаслідок обстрілу наших позицій з озброєння БМП та великокаліберного кулемету, неподалік Зайцевого отримав поранення ще один український боєць. Також, уночі ворожий кулемет працював неподалік Майорська.Вдень на Приморському напрямку, за уточненими даними, під час обстрілу укріплень сил АТО отримали поранення двоє оборонців Широкиного. А увечері факти застосування противником протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів були зафіксовані у районі Старогнатівки та Талаківки.Загалом, за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир’я. У відповідьЗбройні Сили України 9 разів застосовували зброю на ураження противника.У результаті бойових дій 4 наших військовослужбовців отримали поранення.