Викраденим чекістами прикордонникам висунули обвинувачення

Двом українським прикордонникам, які 3 жовтня зникли на кордоні у Сумській області та, як виявилося пізніше, були взяті під варту у Росії, висунули обвинувачення в незаконному перетині держкордону РФ. Про це у четвер, 12 жовтня, повідомив центр громадських зв’язків (ЦГЗ) Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії."Затриманим 3 жовтня 2017 року за порушення кордону з України до Російської Федерації військовослужбовцям Державної прикордонної служби України в рамках раніше порушеної кримінальної справи за частиною 3 статті 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону РФ) висунуто обвинувачення", - наголошується в повідомленні ЦГЗ ФСБ.Нагадаємо, що 9 жовтня у Державній прикордонній службі України, що українські військові були захоплені насильно. "Обставини наштовхують на думку про те, що наші військовослужбовці були захоплені силою, а той факт, що до них кілька днів тому не допустили українського консула, лише це підтверджує. Скоріше за все, на офіцерів чиниться психологічний тиск і не виключено, що у них на тілі є видимі ознаки фізичної боротьби на кордоні", - заявив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.Як повідомлялося раніше, 3 жовтня двоє військовослужбовців Державної прикордонної службина кордоні з Росією у Сумській області. Пізніше виявилось, що їх затримала російська сторона. Згодом їх було заарештовано на два місяці.