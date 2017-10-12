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Чи знаєте Ви, що:
- в Україні знаходиться унікальний міст, що пролягає між правим берегом однієї річки. Не вірите? Можете переконатися на власні очі, якщо відвідаєте Кам’янець-Подільську фортецю, що на Хмельниччині. Стара фортеця розташована на скелястому острові, охопленому петлею каньйону річки Смотрич. Таким чином, міст, що веде до фортеці, пролягає між двома точками правого берегу однієї річки. Крім того, ми не знайшли більше прикладів у світі, коли б міст тримався без усіляких підпор, а спирався б тільки на скелі. За однією з гіпотез, цей міст було зведено римлянами ще у II столітті під час походу Траянового війська на Дакію. Нині Кам’янецька фортифікація включена до переліку ЮНЕСКО

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Викраденим чекістами прикордонникам висунули обвинувачення

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Опубліковано - 12.10.2017 16:56 | Всі новини | Версія для друку | Коментарі (0)

Викраденим чекістами прикордонникам висунули обвинувачення
Викраденим чекістами прикордонникам висунули обвинувачення
Двох українських прикордонників, котрих понад тиждень тому затримали росіяни, обвинувачують у незаконному перетині державного кордону РФ.

Двом українським прикордонникам, які 3 жовтня зникли на кордоні у Сумській області та, як виявилося пізніше, були взяті під варту у Росії, висунули обвинувачення в незаконному перетині держкордону РФ. Про це у четвер, 12 жовтня, повідомив центр громадських зв’язків (ЦГЗ) Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії.

"Затриманим 3 жовтня 2017 року за порушення кордону з України до Російської Федерації військовослужбовцям Державної прикордонної служби України в рамках раніше порушеної кримінальної справи за частиною 3 статті 322 КК РФ (незаконний перетин держкордону РФ) висунуто обвинувачення", - наголошується в повідомленні ЦГЗ ФСБ.

Нагадаємо, що 9 жовтня у Державній прикордонній службі України заявили, що українські військові були захоплені насильно. "Обставини наштовхують на думку про те, що наші військовослужбовці були захоплені силою, а той факт, що до них кілька днів тому не допустили українського консула, лише це підтверджує. Скоріше за все, на офіцерів чиниться психологічний тиск і не виключено, що у них на тілі є видимі ознаки фізичної боротьби на кордоні", - заявив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

Як повідомлялося раніше, 3 жовтня двоє військовослужбовців Державної прикордонної служби зникли на кордоні з Росією у Сумській області. Пізніше виявилось, що їх затримала російська сторона. Згодом їх було заарештовано на два місяці.

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